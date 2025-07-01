Coupang酷澎618全站熱銷破紀錄 3C買氣狂飆引爆夏日商機

Coupang酷澎在台灣市場發展持續成長，618檔期業績創新高，3C新品齊發。（圖為業者提供）

〔財經頻道／綜合報導〕美商Coupang酷澎於2025年初夏盛大啟動「618超夏殺購物節」，自5月下旬熱烈展開。憑藉著快速配送服務、全球多元選品，以及接連不斷的促銷活動與驚艷優惠價格，成功帶動手機銷售創下歷史新高，整體銷售表現顯著攀升。

家用品與個人清潔用品在本次活動期間需求全面上升：與今年平日銷量相比，面紙銷量成長達12 倍、衛生紙亦翻升8 倍，箱購衛生紙與洗衣精更躍居站內熱搜榜首。其中，倍潔雅抽取式衛生紙以高CP值獲得消費者青睞，充分展現618檔期家庭補貨的強勁動能。

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在個人清潔類別中，洗髮精銷量成長9倍，其中涼感洗沐與健髮產品成為今夏個人清潔熱銷關鍵，台塑生醫Dr’s Formula更以黑馬之姿超越傳統健髮品牌。乾糧類寵物食品銷售成長7倍，顯示飼主重視毛孩營養照護；瓶裝茶飲類產品則上升5倍，成為消暑便利的熱門選擇。這些亮眼成果展現了 Coupang 酷澎對消費趨勢的敏銳掌握，並在關鍵促銷檔期提供超值優惠與多元商品選擇的強大實力。

為回應台灣市場對618檔期的高度期待，Coupang酷澎致力為顧客爭取更多購物福利，首次攜手七大銀行及國際發卡組織Visa推出超值刷卡回饋，再加碼全站最高滿千折200元優惠，成功吸引大量顧客在618檔期定錨。

Coupang酷澎2025年618檔期多波活動橫跨各品類，堆疊出銷售新高。（圖為業者提供）

3C買氣強勢攀升 手機熱潮推升618銷售創高峰

3C品類在618期間全面引爆，為期8天的限時優惠活動涵蓋Apple、Samsung等最新機款與多款熱門家電，更加碼推出「手機訂單全額回饋」誠意促銷，成功激發消費熱潮。其中，手機類快速躍升為成長主力，在活動期間展現驚人動能，吸引單月成長超過30倍的顧客到訪與購物關注，買氣熱度持續飆升，在年度強檔期間對消費者極具吸引力。Coupang酷澎也同步美日，引進香港版Nintendo任天堂 Switch 2與全市場最超值的5G手機Moto g34 5G，精準掌握娛樂與通訊的市場需求，展現敏銳選品眼光。

Coupang酷澎廣受好評的「WOW會員」服務亦於本次活動期間同步升級。自6月起，火箭跨境商品全面提供會員無條件免運優惠，美日韓港國際選品，皆可輕鬆入手；隨著火箭跨境服務範疇擴大，WOW會員數單月明顯成長，反映越來越多顧客選擇以合理價格、無須擔心運費門檻，輕鬆享受來自全球的優質選品。

豐富優質的選品策略、迅速的物流體驗與誠意滿滿的優惠內容，是Coupang酷澎618創造巔峰的關鍵。未來也將持續致力提供更便利、安心且價格合理的購物體驗，為台灣消費者帶來更多驚喜。

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