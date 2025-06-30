台新卡權益升級「自由選3.0」 最高回饋3.8％

台新推出卡友權益升級措施。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新銀行今（30）日推出權益「自由選3.0」，切換刷平台擴充為7大方案、萬家通路最高3.8%，回饋無上限，包括：四大明星產品「@GoGo卡」、「FlyGo卡」、「玫瑰Giving卡」與「太陽卡/玫瑰卡（切換刷方案）」，讓卡友各取所需，滿足需求。

根據統計，臺灣國人平均持有4.6張信用卡，根據台新焦點訪談，85%的受訪者，希望能精簡卡片的數目，也方便管理。

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台新根據客戶需求，自2011年即推出「自由選」權益；2024年完善數位APP平台建置後，推出自由選2.0，客戶可透過Richart Life App，每天切換加碼方案；2025年再升及自由選3.0，將加碼場景擴充至7大方案，涵蓋旅遊、餐飲、交通、娛樂、購物（含百貨與網購）等，上萬家通路，最高回饋3.3%，使用台新Pay於相同場景還可升級至最高3.8%。

其中，海外回饋3.3%的地區，由「日韓歐美」擴增為「全球各國（含海外網購）」，更提高至額度內消費都享最高3.3%。

針對台新卡友使用數據與質化焦點訪談，50%持卡人使用過信用卡附加權益服務（市區停車、機場接送與道路救援等），其中「免費市區停車」最熱門，本次自由選3.0「切換刷平台」，針對開車族群推出當月一般消費滿6000元，次月即享6小時免費停車。

此外，刷卡金額佔總簽帳比例最高的保費項目，台新更提供保費1.3%回饋（無上限），免切換、免登錄，減輕客戶投保負擔，強化保障。

台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀表示，台新金控持續壯大版圖，今年7月24日即將與新光金控整併為台新新光金控；面對即將服務更多的客戶挑戰，台新將更著重聚焦權益升級與客戶體驗優化，透過權益方案的靈活調整，以擴大服務全客群的消費需求。

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