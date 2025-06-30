先進晶片製造產能大暴發 到2028年將成長69％

到2028年，先進晶片製造產能將因人工智慧而成長69%。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際半導體產業協會（SEMI）公佈最新的300毫米晶圓廠展望報告（300mm Fab Outlook report）調查結果，到2028年，先進晶片製造產能將因人工智慧而成長69%。

報告顯示，全球前端半導體供應商正在加速擴張，以支援日益增長的生成式人工智慧應用需求。全球半導體製造業預計將保持強勁勢頭，預計從2024年底到2028年，產能將以7%的複合年增長率（CAGR）增長，達到每月1110萬片晶圓（wpm）的歷史新高。

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這一成長的關鍵驅動力是先進製程產能（7奈米及以下）的持續擴大，預計將增長約69%，從2024年的85萬wpm增至2028年的歷史高點140萬wpm，複合年增長率約為14%，是行業平均水平的兩倍。

SEMI總裁兼執行長阿吉特·馬諾查（Ajit Manocha）表示：「人工智慧持續成為全球半導體產業的變革力量，推動先進製造能力的大幅擴張。人工智慧應用的快速普及正在刺激整個半導體生態系統的強勁投資，凸顯該產業在促進技術創新和滿足日益增長的先進晶片需求方面的關鍵作用。」

除了對日益強大的訓練能力的需求以支援更大規模的AI模型架構之外，AI推理已成為另一個關鍵的成長催化劑。AI與個人助理和創新應用的系統軟體的整合進一步推動市場擴張。

此外，人工智慧也在虛擬和擴增實境設備以及人形機器人領域取得新的突破，預計未來幾年將對先進半導體技術保持強勁需求。

2奈米及以下產能部署在整個預測期內顯示出更為積極的擴張，產能將從2025年的不到20萬wpm大幅擴大到2028年的50萬wpm以上，這反映先進製造業中人工智慧應用所驅動的強勁市場需求。

2025年及2027年先進技術晶圓廠設備需求將大幅成長。半導體產業的投資格局仍然牢牢鎖定在先進製程技術上。預計到2028年，先進製程設備的資本支出將飆升至500億美元以上，較2024年的260億美元大幅增加94%。

向尖端製程的過渡持續加速，2奈米技術預計2026年實現量產，1.4奈米技術預計2028年實現商業部署。為因應不斷增長的市場需求，晶片製造商正在策略性地提前擴大產能，預計2025年和2027年的成長率分別為33%和21%。

2奈米及以下晶圓設備的投資呈現尤為顯著的擴張，資金將從2024年的190億美元增加一倍多，達到2028年的430億美元。這一驚人的120%的成長凸顯該產業對下一代製造能力的積極追求。

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