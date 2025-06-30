前財長許嘉棟：台幣匯率關鍵 在民眾預期心理與金融帳

前財長許嘉棟。（記者楊媛婷攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕美國總統川普4月2日宣布對等關稅並給予90天緩降期，將於7月9日屆滿，彭博點名台灣等4國已幾乎完成協議時，台幣匯率近日升值，一度升到28元，外界關注台美談判與匯率，前央行副總裁、前財政部長許嘉棟表示，民眾的預期心理、金融帳才是決定新台幣匯率關鍵。

中研院今舉行首屆中研學術大會，經濟所舉行劉大中教授暨蔣碩傑教授紀念研討會，其中討論關稅戰對台灣及全球經濟的衝擊，中研院副院長彭信坤指出，美國聯邦債務已占該國GDP的120%，每季的利息支出高達一兆美元，在經濟壓力下，川普透過「國際緊急經濟權力法」開徵對等關稅，但關稅公式本身有問題，如假設出口值不變，但從過去經濟關稅戰的案例如斯姆特-霍利關稅法案、廣場協議等來說，這類關稅壁壘最後都是失敗收場，如斯姆特-霍利關稅法案實施期間就讓進口僅少7成，最後導致美國大蕭條。

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彭信坤指出，美國現已為台灣出口貿易第二大市場國，占比持續增加，目前半導體等產品依照WTO的資訊科技協定輸美都是0關稅，因應台美關稅變局，在談判可能即將完成之際，他建議我國除積極爭取部分產品豁免，爭取台美自由貿易架構，也應投資美國、在地化生產避開關稅障礙，持續打造韌性供應鏈，降低對美依賴，強化歐洲、中東、印度等市場需求，並提升產業競爭力，讓產品降低關稅制約，如台積電領先業界的2奈米晶圓良率高達9成，領先全球同業。

彭信坤進一步建議，我國也應有彈性應變能力，包含建立產業風險應變機制，還有分散外匯儲備結構，增加歐元、日圓等主流貨幣配置以規避美元配置主流風險，但也坦言在關稅變局下，各國都面臨艱鉅的挑戰，原因在於美國對外協議可隨時被改變，威脅也無法確實執行。

對於外界關切的匯率，許嘉棟指出美國和各國關稅談判過程中，多少都會談到匯率，而台灣如中國、韓國等都是浮動匯率，會由國家央行參與匯率決定，或許央行會透過行政干預緩和新台幣升值壓力，最終還是要看民眾的預期心理，金額是貿易帳19倍的金融帳更是關鍵，金融帳的進出會決定匯率。

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