晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

前財長許嘉棟：台幣匯率關鍵 在民眾預期心理與金融帳

2025/06/30 19:09

前財長許嘉棟。（記者楊媛婷攝）前財長許嘉棟。（記者楊媛婷攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕美國總統川普4月2日宣布對等關稅並給予90天緩降期，將於7月9日屆滿，彭博點名台灣等4國已幾乎完成協議時，台幣匯率近日升值，一度升到28元，外界關注台美談判與匯率，前央行副總裁、前財政部長許嘉棟表示，民眾的預期心理、金融帳才是決定新台幣匯率關鍵。

中研院今舉行首屆中研學術大會，經濟所舉行劉大中教授暨蔣碩傑教授紀念研討會，其中討論關稅戰對台灣及全球經濟的衝擊，中研院副院長彭信坤指出，美國聯邦債務已占該國GDP的120%，每季的利息支出高達一兆美元，在經濟壓力下，川普透過「國際緊急經濟權力法」開徵對等關稅，但關稅公式本身有問題，如假設出口值不變，但從過去經濟關稅戰的案例如斯姆特-霍利關稅法案、廣場協議等來說，這類關稅壁壘最後都是失敗收場，如斯姆特-霍利關稅法案實施期間就讓進口僅少7成，最後導致美國大蕭條。

彭信坤指出，美國現已為台灣出口貿易第二大市場國，占比持續增加，目前半導體等產品依照WTO的資訊科技協定輸美都是0關稅，因應台美關稅變局，在談判可能即將完成之際，他建議我國除積極爭取部分產品豁免，爭取台美自由貿易架構，也應投資美國、在地化生產避開關稅障礙，持續打造韌性供應鏈，降低對美依賴，強化歐洲、中東、印度等市場需求，並提升產業競爭力，讓產品降低關稅制約，如台積電領先業界的2奈米晶圓良率高達9成，領先全球同業。

彭信坤進一步建議，我國也應有彈性應變能力，包含建立產業風險應變機制，還有分散外匯儲備結構，增加歐元、日圓等主流貨幣配置以規避美元配置主流風險，但也坦言在關稅變局下，各國都面臨艱鉅的挑戰，原因在於美國對外協議可隨時被改變，威脅也無法確實執行。

對於外界關切的匯率，許嘉棟指出美國和各國關稅談判過程中，多少都會談到匯率，而台灣如中國、韓國等都是浮動匯率，會由國家央行參與匯率決定，或許央行會透過行政干預緩和新台幣升值壓力，最終還是要看民眾的預期心理，金額是貿易帳19倍的金融帳更是關鍵，金融帳的進出會決定匯率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財