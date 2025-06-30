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美英貿易協議6/30生效 英國汽車與飛機零件獲降關稅

2025/06/30 23:30

英國首相施凱爾與美國總統川普簽署的貿易協議今天生效，英國銷美汽車與航太設備等商品獲准降低關稅。（美聯社）英國首相施凱爾與美國總統川普簽署的貿易協議今天生效，英國銷美汽車與航太設備等商品獲准降低關稅。（美聯社）

〔中央社〕英國政府宣布，首相施凱爾（Keir Starmer）與美國總統川普（Donald Trump）5月簽署的貿易協議今天生效，英國銷美汽車與航太設備等商品在該協議下獲准降低關稅。

路透社及法新社報導，英國政府發布聲明，重申6月稍早宣布的英美貿易協議細節，即英國銷美汽車的關稅配額從先前的27.5%降至10%，每年限額為10萬輛車；飛機發動機與零件等商品當前10%關稅則獲撤銷。

英國貿易部今天透過聲明談到：「從今天起，英國汽車與航太製造商出口至美國市場時，將受惠於關稅大幅降低，並挽救數以千計工作機會。」

然而，鋼鋁關稅問題仍懸而未決。

有別於其他國家，英國鋼鋁材本月稍早未遭美國課徵高達50%關稅稅率，但除非與美國達成相關協議，否則英國自7月9日起可能面臨關稅上調措施。

英國政府聲明提到：「…我們將持續推進，按照協議，向核心鋼鐵產品可享0%關稅的目標邁進。」

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