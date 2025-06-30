國產署公告6宗長照地上權 權利金底價共2.87億

財政部國產署今公告6宗指定長照產業招標設定地上權。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕配合政府推動長照政策，財政部國產署今公告6宗指定長照產業招標設定地上權，包括為新北市、雲林縣、高雄市、嘉義市各1宗，台中市2宗，土地面積約1.38公頃，權利金底價共計2億8697萬餘元，公告期間3個月，9月30日下午5時截止收件。

國產署表示，指定產業公開招標設定地上權以公開評選方式決標，作業分兩階段，第一階段為資格審查，投標人資格開放公司法人、財團法人、社團法人等，其團隊具有可經營長照機構資格法人者，均可投標；第二階段就符合資格的投標人所提企劃書進行評選，評選項目包含投標人專業能力及相關經驗、申請設立長照機構規劃構想、財務計畫，權利金及地租年息率亦納評選項目綜合考量。

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國產署進表示，本批次招標標的為新北市、雲林縣、高雄市、嘉義市各1宗，台中市2宗，土地面積約1.38公頃，土地使用分區分別為住宅區及鄉村區乙種建築用地，考量長照機構基地區位需求，各宗標的皆鄰近醫院，區域設施資源豐富，生活機能成熟。

其中，新北市林口區土地距林口長庚醫院約4公里；台中市清水區、梧棲區2宗土地分別臨近臺61線、台灣大道，並鄰近童綜合醫院；雲林縣虎尾鎮土地距台大醫院雲林分院虎尾院區5公里；高雄市左營區土地鄰近高雄榮總醫院，交通便利公共設施完善；嘉義市土地距台中榮總嘉義分院600公尺，區位條件優質。各標的因應所在區域需求指定應設置長照機構類型，至少擇一布建，設置長照機構規模應符合「長期照顧服務機構設立標準」規定，剩餘空間可作其他符合土地使用分區管制的複合式使用。

國產署說明，指定長照地上權招標權利金底價及年息率底價較一般公開招標設定地上權為低，地上權存續期間皆為70年，地租年息率底價皆為3％，其中地租隨申報地價調整的年息率為1％，投標人地租年息率投標數額逾底價部分，加計於不隨申報地價調整部分，權利金及地租年息率依投標人標單填列數額計收。

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