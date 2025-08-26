晴時多雲

美元強彈 新台幣重挫逾1角收30.555元

2025/08/26 18:30

新台幣重挫逾1角，收30.555元。（記者陳梅英攝）新台幣重挫逾1角，收30.555元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕隨市場消化聯準會主席鮑爾在全球央行年會上釋出的「鴿派」訊號，投資人焦點轉向本週美國將公布的通膨數據，在國際美元大舉反彈下，新台幣兌美元匯率一早貶破30.5元關卡，午後貶幅擴大，最後收30.555元，重貶1.05角，幾乎回吐昨日升幅，成交量也放大至19.505億美元。

台股今日則是小漲27.72點，收在24305.1點，三大法人合計賣超138.09億元。其中，外資再度賣超145.08億元。

匯銀人士指出，雖然出口商在30.5元價位進場拋匯，但仍不敵外資持續匯出，尤其午後美系資金撤離力道猛烈，台幣貶壓沉重，收盤價更落在當日最低點。若外資賣壓延續，台幣恐再度回測30.7元；不過月底出口商仍有拋匯需求，短線台幣或在30.5元附近區間震盪。

受美元走強影響，亞幣普遍承壓。央行統計顯示，截至下午四點，美元指數上漲0.51%，韓元重挫0.92%、台幣大跌0.34%、新加坡幣下滑0.3%、日圓貶值0.24%，人民幣亦回落0.15%。

市場雖仍預期聯準會9月可能降息，但關稅帶來的通膨壓力未消，加上6月PCE物價指數年增率達2.6%，高於市場預期，令投資人對即將公布的7月數據更趨審慎，使美元指數再度站回98之上。

