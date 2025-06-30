名師解盤》黃文清：獲利回吐賣壓 聚焦內需、落後補漲股

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

今天台股震盪收黑，那當然這當中主要一方面因為上個禮拜開始，反映以伊的停火，再加上新台幣升值，資金流入外資在上週買超超過1000億，使得指數再創波段新高，那今天早上就面臨到一些獲利回吐的賣壓。

同時，市場也在擔憂整體的第2季的一個匯損的影響，尤其7月份要陸陸續續召開法說跟公布財報，那當中在匯率的影響數上面，可能7月中這邊，主要的重量級科技股它們的財報內容裡面，在匯率這方面的影響，可能要特別特別的留意。

請繼續往下閱讀...

那第2個的話，是有關今天一些所謂的ETF的換股跟相關一些個股的調整的一個表現上面，也使得尾盤，看起來是有一些壓低的情況，尤其6月份整個市場的一個變數，其實也看的到就說，漲幅以大的情況之下，反映在盤面上，它的一個表現其實有一些變化。

那整體而言，短線上畢竟資金的流入，仍舊對於台股是正向的，也就是說在匯率的表現上面，對於資金行情，即便是後面的一個匯損壓力，但實際上資金在供需的反應上面，短期的台股也有機會持續的表現強勢，在權值股的部分。因此，還是有機會震盪盤堅，但是在類股的輪動上面，可能接下來一個表現會有一定程度的轉移，包括在內需的部分。

原則上我們覺得，在受到匯率的影響，相對是正面的這些內需族群，包括食品、觀光、航空相對來說是有利的情況之下，它的表現是有機會的。

那第二個的話，這一波落後補漲的股票，那也有機會在這邊進行補漲，整體來說的話，AI還是一個主流，但畢竟多檔AI個族群其實在這波漲勢也相當的大，可能短線上也面臨到一些獲利回吐，跟檢視它實際上財報獲利的一個表現，所以操作策略上面，短線上面仍舊有機會集中在這些落後型的股票。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法