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仁寶波蘭新廠完工 年底試產車電零組件

2025/06/30 14:53

仁寶旗下位於波蘭西里西亞省Czeladź市的第一期廠房已於本月完工。（仁寶提供）仁寶旗下位於波蘭西里西亞省Czeladź市的第一期廠房已於本月完工。（仁寶提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠仁寶（2324）今日表示，旗下位於波蘭西里西亞省Czeladź市的第一期廠房已於本月完工，預計年底啟動試產，並於2026年正式量產，專注於生產車用電子零組件，初期以電子控制單元（ECU）為主，未來將擴展至先進駕駛輔助系統（ADAS）與自動駕駛系統（ADS）感測器。

仁寶指出，波蘭工廠的計畫始於2024年7月舉行動土典禮，展現集團強化歐洲汽車電子布局的決心。本月完工的產能在設計上，最大年產能上看350萬台電子控制單元，配備7條全自動化組裝與測試產線，並採用無塵室與正壓廠房，確保品質與生產效率。

仁寶認為，該廠象徵集團在拓展歐洲汽車電子市場上的重要里程碑，強化在地供應能力，有助於提升供應鏈效率與反應靈活性及速度，未來預計將取得ISO 9001:2015與IATF 16949汽車產業品質認證，並依據BREEAM永續建築標準設計，目標達到「Excellent」等級。

仁寶目前在車用電子事業方面已斬獲歐洲車廠與一階供應商（Tier 1）訂單，車用電子事業本部（AEPBU）資深副總經理王大鈞說，波蘭新廠是集團全球汽車發展策略的重要一步，後續將不斷致力於打造符合最高品質、永續與技術標準的製造基地。

仁寶未來第二期的波蘭擴建計畫將視國際關稅政策發展而定，此外，管理層也規劃將在歐洲設立業務開發與技術支援團隊，與當地客戶密切合作，共同進行工程開發與技術合作。

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