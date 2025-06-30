Meta開天價挖走8名頂尖人才 OpenAI嚇崩

臉書母公司Meta近期挖走多名OpenAI的AI人才。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕矽谷爆發新一輪搶才大戰，臉書母公司Meta近期重金招兵買馬打造AI新團隊，傳出執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）開出1億美元（約台幣29.2億）天價奬金，網羅AI人才，短短一週成功挖走競爭對手OpenAI的8名資深研究人員，震驚OpenAI。《連線》（Wired）雜誌披露，OpenAI高管在內部信坦言，這就像有人闖入我們家偷了東西一樣，正準備調整薪資留才。

《連線》指出，OpenAI 正面臨前所未有的人才外流，過去一週高達8名主要研究人員跳槽到Meta，包括4名關鍵的中國研究人員，他們是 o3 和 GPT-4 系列等主要模型的項目負責人。

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報導稱，OpenAI 執行長奧克曼（Sam Altman）此前在播客中提到，Meta 向一些研究人員提供高達 1 億美元的獎金挖角。一位接近 Meta 的消息人士也證實，該公司一直擴大延攬研究人員，鎖定OpenAI 和Google的人才。據悉Meta挖角策略非常激進，執行長札克伯格正在親自聯繫潛在挖角目標。

對於頂尖人才被競爭對手挖走，OpenAI研究主管Mark Chen在6月28日發給員工的內部信，表達極度震驚和憤怒，他寫道：「此刻我內心深處的感覺就像有人闖進家裡，偷走我們的東西，我們不會袖手旁觀。」

他指出，執行長奧特曼等高階主管團隊將親自處理人才爭奪戰，計畫重新評估薪酬結構，並設計更具創造性的激勵機制的計劃。

不過，他強調，「我個人對公平性有很高的標準，不會為了留住少數人而採取損害團隊公平性的措施。」

值得注意的是，這封內部信還包括 OpenAI 其他七名研究負責人的資訊，他們敦促員工「如果收到Meta的錄用通知，請保持冷靜並諮詢主管」。其中一名OpenAI研究團隊的負責人對員工說，「如果他們對你施壓，或者開出離譜的超高薪，就讓他們放棄吧，在最重要的決定面前對別人施壓，並非好主意」。

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