遭加拿大勒令停業 海康威視批罔顧事實、歧視打壓

加拿大日前出於國家安全考慮，勒令中國監視器大廠海康威視（Hikvision）停止在加拿大營運，引發外界關注。（示意圖，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大日前出於國家安全考慮，勒令中國監視器大廠海康威視（Hikvision）停止在加拿大營運，引發外界關注。對此，海康威視做出回應，批評加拿大的做法罔顧事實，嚴重缺乏程式公正和透明，是針對中國企業的歧視和打壓。

綜合媒體報導，加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）本月27日在X發文表示，加拿大政府依照《加拿大投資法（Investment Canada Act）》對海康威視展開了國安審查，過程中查閱了情報部門提供的證據，最終得出結論，亦即若繼續允許海康威視在加拿大營運，將會危害到加拿大的國家安全，因此已命令海康威視加拿大公司停止在加拿大的所有業務，並關閉其業務。

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報導指出，目前尚不清楚加拿大對海康威視進行國安審查的原因，趙美蘭也未具體說明海康威視如何傷害加拿大國家安全。

對於遭加拿大政府勒令停業，海康威視週日（29日）做出回應，指加拿大政府基於對中國「國家安全法」、「國家情報法」等法律條文的錯誤解讀，重點針對海康威視國有控股的股權結構，並在沒有任何證據的情況下，無端指控海康威視在加拿大業務可能損害其「國家安全」，進而要求關停海康威視加拿大公司。

海康威視批評加拿大政府之舉罔顧事實，嚴重缺乏程序公正和透明，是針對中國企業的歧視和打壓。

海康威視強調，海康威視一直以來恪守商業倫理，嚴格遵守業務所在地的法律法規，合法合規經營，希望加拿大政府能尊重法治，實事求是，為全球企業營造公平、公正、非歧視的環境，而非以臆想和偏見為由採取歧視行動。

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