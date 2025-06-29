壽險業虧損拖累 金融三業前5月獲利年減51.9％

金融三業前5月獲利較去年同期大幅縮減。（路透）

〔記者王孟倫／台北報導〕受到冷風侵襲，金融業獲利急凍！根據統計，由於新台幣匯率暴力升值衝擊，今年前5月金融三業稅前盈餘僅2327.75億元，年減額2511.39億元或年減51.9％。其中，壽險業是虧損最嚴重，光是5月單月就大虧1066億元，寫下史上同期最嚴重虧損紀錄。

所謂金融三業是指「銀行業」、「保險業」及「證券、期貨、投信業」。進一步看，銀行業又可分為六個產業，包括本國銀行（國銀）、外商銀行、陸銀（中銀） 、信合社、票金公司及儲匯（郵局）等。

請繼續往下閱讀...

根據金管會統計，「銀行業」今年前5月獲利2414.4億元，較去年同期獲利減少66.9億元，年減幅2.7％。其中，若僅檢視「本國銀行」，獲利非常突出，今年前5月賺了2384.9億元，年增78.4億元。換言之，目前為止，金融三業獲利是幾乎是靠本國銀行獨挑大樑。

銀行局表示，銀行的利息與手續費淨收入增加、呆帳費用減少，有利於獲利提升，不過，由於金融市場投資不佳，其它淨收益也減少。

其次，在保險業方面，由於新台幣暴力升值，造成壽險業的鉅額虧損。根據統計，今年5月底新臺幣兌美元匯率為相對於去年年底升值幅度為9.53%，顯示這波升值是又急又強。

升值帶來保險業虧損，根據統計，壽險業從今年前4月帳上還有獲利449億元，結果，前5月變成虧損617億元，而且，光是5月單月就大虧1066億元，這也是金管會有紀錄以來「最嚴重虧損」。其中，今年前5月共虧損495億元，保險業年減2260億元或減幅128%。

此外，由於今年匯損壓力未歇、股債波動加劇，影響獲利表現，根據統計，在證券、期貨及投信業方面，合計稅前淨利為408.35億元，較去年同期稅前淨利的592.84億元，減少184.49億元，減幅為31.12%。

金管會也公布，近五年證券、期貨及投信業同期獲利狀況，經查2021年~2025年前5月同期稅前淨利合計，分別為594.68億元、270.99億元、365.34億元、592.84億元及408.35億元。

若以2025年前5月與2021年同期比較，證券、期貨及投信業的稅前淨利，減少186.33億元，減幅31.33%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法