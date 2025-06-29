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台南航太產業崛起 布局太空經濟核心戰略

2025/06/29 13:02

瑞鑑航太科技在沙崙設立子公司，驅動台灣低空經濟的產業化進程。（台南市政府提供）瑞鑑航太科技在沙崙設立子公司，驅動台灣低空經濟的產業化進程。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市在航太產業的發展上，展現出多元且深厚的實力，已逐步形成完整的產學研生態系統，涵蓋從上游零組件製造、中游系統整合，到下游應用服務等多個層面，呈現堅強航太產業鏈韌性。

國家太空中心規劃於2034年以國產火箭搭載國產衛星上軌道，沙崙即是火箭研發、組裝的基地。（台南市政府提供）國家太空中心規劃於2034年以國產火箭搭載國產衛星上軌道，沙崙即是火箭研發、組裝的基地。（台南市政府提供）

市長黃偉哲表示，面對全球太空與航太科技快速發展，台南擁有地利、人才與產業聚落三大優勢，市府將持續透過政策引導、產學媒合與用地開發，完善產業成長的生態環境。近年中央陸續在台南設置國家級科研據點，顯示南市具備高度戰略潛力。未來市府將結合沙崙智慧綠能科學城資源，串聯南科與在地大學研究量能，打造南台灣成為航太與太空科技創新應用的核心區域。

經發局長張婷媛指出，台南在精密製造、無人載具、資通訊等領域已有深厚基礎，進一步延伸至航太產業水到渠成。透過招商引資與技術合作，目前已有航太零件、無人機製造與遙測技術等業者在台南扎根。透過與國家太空中心、成功大學及法人機構的合作，未來將整合產官學資源，引導創新能量進入國際供應鏈，實現「在地研發、全球應用」的產業戰略。

在研發場域上，「沙崙智慧綠能科學城」已成重要航太與尖端科技基地，亦吸引如英國Bellwether旗下瑞鑑航太科技 進駐，推動eVTOL與AI導航應用，展現其成為國際太空新創孵育基地的潛力。南市府與太空中心、國科會合作，於資安大樓展示國產衛星與火箭研發成果；而國家太空中心南部辦公室亦設於沙崙，營造產官學鏈結平台。

綜觀台南市航太及太空產業的發展潛力，沙崙地區結合AI產業專區、智慧綠能設施與完善實證場域，已具備推動太空應用與新創發展的堅實基礎。隨著國家太空中心南部據點設於沙崙，將加速形成完整的太空產業聚落，鏈結材料、精密製造、通訊模廠商，促成技術垂直整合，並結合成功大學科研能量與TTA育成平台研發能量，不僅能促進高階就業與人才回流，更將吸引國際新創落地，擴大台灣參與全球太空供應鏈的影響力。

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