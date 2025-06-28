巴菲特再捐創紀錄市值股票給5組織 累計已破1.7兆元

巴菲特從2006年開始捐贈自己的財富。此次捐贈1236萬股波克夏B類股票後，累計捐贈總額已超過600億美元（台幣1.75兆元）。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股神巴菲特週五 （27日） 向蓋茲基金會和四個家族慈善機構再次捐贈價值60億美元（台幣1744億元）的伯波克夏海瑟威公司股票，這是他近20年前開始捐贈財富以來最大的年度捐款。

現年94歲的巴菲特從2006年開始捐贈自己的財富。此次他捐贈約1236萬股波克夏B類股票後，累計對慈善機構的捐贈總額已超過600億美元（台幣1.75兆元）。

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巴菲特向蓋茲基金會捐贈943萬股；向蘇珊·湯普森·巴菲特基金會捐贈94萬3384股；並向其子女霍華德、蘇茜和彼得分別領導的三個慈善機構：霍華德·G·巴菲特基金會、舍伍德基金會和NoVo基金會各捐贈了66萬0366股。

根據報告的流通股數，巴菲特仍然持有波克夏13.8%的股份。

根據《富比士》雜誌報導，在周五捐款前，他的淨資產為1520億美元，使他成為世界第五大富豪。

巴菲特這筆捐款超過他去年6月捐贈的53億美元。去年11月，他又捐贈了11.4億美元給家族慈善機構。

巴菲特在聲明中堅稱，他不打算出售任何波克夏股票。

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