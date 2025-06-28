美國對等關稅90天期限倒數 行政院經貿辦：逐步凝聚共識

美國高額對等關稅90天暫緩期預定7月9日屆滿，行政院經貿談判辦公室指出，政府續與美方磋商，也在互惠互利原則下逐步凝聚共識。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國高額對等關稅90天暫緩期預定7月9日屆滿，美國總統川普27日表示，已和4到5個國家達成貿易協議，也正和其他國家談協議，但無法和每個國家都達成協議，未來一週左右，會寄信告知其他國家將面臨的關稅稅率。對此，行政院經貿談判辦公室今（28）日指出，政府續與美方磋商，也在互惠互利原則下逐步凝聚共識。

川普4月初在「解放日」宣布對等關稅措施，引發全球金融市場動盪，他隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%對等關稅。美國對等關稅寬限期將在7月9日到期，川普27日表示，美國已和中國、英國達成協議，「我們可能已經和4到5個國家達成協議」，也正和其他國家談協議。

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對於台美談判進度，經貿辦指出，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮及相關部會持續與美方進行議題磋商及整體溝通，雙方在互惠互利原則下逐步凝聚共識，致力促進貿易平衡，並為台美產業與經濟發展創造更多機會。至於磋商細節，基於台美雙方默契，現階段仍不便向外界多做說明，未來若有相關進展將再適時對外說明。

美國4月初宣布對等關稅新政後，台美4月11日進行視訊會議，5月1日在華府舉行首輪實體磋商。楊珍妮5月中赴韓國濟州島參與APEC貿易部長會議時，雙方也就談判進展交換意見；美國財政部長貝森特曾透露台灣向美方「提出非常好的提案」。

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