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台股吹反彈號角? 投信預期Q4至Q1基本面佳

2025/06/27 19:50

台股周線漲幅2.42%，投信法人表示，預期今年第四季至明年第一季基本面仍佳。（本報資料照）台股周線漲幅2.42%，投信法人表示，預期今年第四季至明年第一季基本面仍佳。（本報資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股已吹起反彈號角?根據統計，台股本周上漲534.34點，周線漲幅2.42%，尤其，外資單周買超1172.04億元，為今年來最大單周買超金額；投信表示，台股將進入「七月天」，由於多頭勢力仍在，大盤今年跌多漲少，第三季有反彈機會，預期「第四季」至「明年第一季」基本面仍佳。

根據投信統計，台股今年以來截至6月27日為止，累計共小跌1.98%，表現仍處於差強人意階段。

台新投信表示，就短線分析，台股短線已反彈超過4000點，累積不小獲利了結賣壓，且Computex以及輝達財報與法說皆已舉行，加上基本面6~8月題材性將轉淡，以及5月新台幣兌美元匯率強升，第二季台股企業獲利恐低於原先預估。

因此，台股短線震盪將加大，宜留意追高風險。台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，隨中東情勢緊張趨緩，台股持續震盪走高重返年線。

沈建宏指出，後市關注的變數包括：一、各國與美國的貿易談判進度；二、FED對未來降息態度是否轉變；三、對等關稅的法律戰結果；四、中國仍未放寬稀土管制，是否引發美國報復；五、中東戰事後續發展等。

「雖然短線震盪，但就中長線來看，由於AI產業趨勢越趨明確」，台新投信表示，由於受益族群增加，即使反彈4000點但許多個股仍在相對低檔，另外，融資仍在低檔，籌碼仍穩定。

沈建宏指出，即使6~8月基本面題材轉淡，技術面有可能過熱拉回，因此，綜合來看，預期第四季至明年第一季基本面仍佳，建議拉回仍應擇優布局。

類股操作上，台新投顧看好AI供應鏈受惠如軟體、資安、邊緣計算、AI推理；高股息殖利率族群、光通訊供應鏈、關鍵零組件、半導體上游材料、低軌道衛星以及機器人供應鏈等。

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