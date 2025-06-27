AI、光通訊雙引擎發動 佳必琪全年力拚獲利新高

佳必琪AI相關營收比重已經過半，將持續強化與輝達之間的合作力度。（佳必琪提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接解決方案供應商佳必琪（6197）今日召開線上法說會，管理層聚焦AI、光通訊與市場拓展三大主軸，其中，AI應用已成為公司營收主力，公司持續強化與輝達（NVIDIA）、生態夥伴的合作力度，光通訊技術則積極切入歐洲與東南亞市場，未來幾季可望延續高成長動能，儘管面對關稅、匯率雙重壓力，全年目標續拚獲利新高峰。

佳必琪指出，今年第一季AI相關業績比重已達55%，主要集中於連接器與高速線纜產品，在資料中心、HCI（高效能運算整合）、電競與工控應用需求支撐下，成為公司最重要的收入來源。公司不僅與輝達合作參與GB200專案，在產品研發方面，更攜手台科大建立產學合作，導入矽光子（Silicon Photonics）與半導體雷射技術，加速CPO（晶片共同封裝光學模組）平台推進。為下一階段產業升級打下基礎。

請繼續往下閱讀...

光通訊部分，佳必琪第二季已成功將100G電信級光模組導入歐洲客戶，並觀察到CDN（內容傳遞網路）與DDN（資料傳輸網路）產品需求持續成長，相關訂單已延伸至明年；此外，公司同步積極布局AI算力應用，開發出光學被動高頻線束並申請專利，預計將用於單通道200G矽光子與AI大數據傳輸場景，由於歐美市場對光收發模組需求強勁，管理層看好旗下產品具備一定利基。

為強化全球市場滲透力，佳必琪今年積極參與多場國際展會，包括美國OFC（美國光纖通訊大會）、韓國AI展、日本AI通訊展、Interop Tokyo（東京國際網通展）與泰國工業設備展，除展示最新技術外，也與東南亞PA1數據中心、日本數據中心營運商等潛在客戶建立聯繫。目前成功打入東南亞AI算力中心的光被動供應鏈，預計第三季起將持續推進美國與東北亞市場。

關於新品開發，佳必琪在GB300MGS（高速傳輸模組）生態鏈中與OEM（原始設備製造商）系統商合作持續深入，部分客戶案子已取得料號並進入驗證階段，最快今年第四季起量產出貨。面對PCIe Gen6（第六代高速傳輸介面）等高速應用需求提升，公司也啟動ACIF（先進纜線互連架構）佈局，與美系晶片廠Semtech合作Retriever Equalizer（訊號均衡器）設計，並與另一北美夥伴共同開發Retimer（訊號重整器）產品。

在HCI業務方面，公司積極拓展美國、東北亞、日本與東南亞市場，投入大量資源於產品設計導入與認證作業，包含熱銷JBC產品、Power Solution（電源解決方案）新系列與ORV3（開放機架第三代）水冷連接器。水冷方案進度超前原定計畫，部分客戶甚至直接豁免供應商認證，反映產品與團隊的信任基礎已逐步建立。

針對供應鏈管理，佳必琪強調，面對關稅與匯率波動，公司盡力展現彈性生產與快速交貨能力，越南第二廠已啟動高速自動化產線，並搭配美國JDCCC（Just Do Customer-Centric Commitment，以客為本即時行動）支援海外出貨需求，建立更穩定的產能基礎；子公司亦支援客戶高功率伺服器電源解決方案，針對伺服器內部空間與布局進行客製設計，進一步鞏固OEM客戶對佳必琪的整體供應信任。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法