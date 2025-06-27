虎山：瑞芳第5座工廠預計明年第二季完工投產

虎山今日召開股東會。（虎山提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全球AM車門把手廠虎山 （7736） 今日召開股東常會，虎山董事長陳映志表示，匯率變動勢必帶來一定影響，預期第二季獲利將較第一季下滑，但公司對全年營收和獲利表現仍抱持高度信心。

陳映志表示，為因應美國關稅所帶來的 AM 市場結構性變化，引導美國新客戶全面導入虎山產品。虎山已加速對美投資，於美東賓州設立業務、研發、測試及驗證辦公室，加強與客戶間的合作，並加速新品開發認證速度。

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6 月越南基地將正式量產出貨，使虎山「Taiwan+1」全球供應策略奏效。

在汽車電子化部分，今年上半年車用電子營收逐步提升，智慧駕駛安全解決方案逐漸成為第二成長引擎。

他指出，2025 年面臨中東戰爭可能牽動全球油價、關稅對全球經濟成長的挑戰與匯率等總體經濟面的不確定性。虎山仍會持續專注於本業的發展，並擴大新產品研發投入活動，以持續優化產品組合，為未來的成長做好準備。

此外，虎山於新北瑞芳興建的第5座工廠如期推進，預計2026年第二季完工投產，屆時將成為產能與技術升級的核心基地，以智慧化物流運作提升營運出貨效率。

展望未來，虎山持續聚焦「虎山123」的營運策略，提升運營效率、深化產品研發拓展、強化全球佈局，期能成功打造高毛利、穩定成長的營運體質。

虎山今天股東會通過 2024 年度財報與盈餘分配案，每股分派現金股利 3.51968243 元，隱含殖利率約 3.45%。

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