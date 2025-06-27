睽違逾3年、新台幣再見28字頭！早盤勁揚逾2角，中午暫時收在28.98元 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣升勢擋不住！儘管今早台股漲勢暫歇，不過市場對於聯準會降息預期加深，美元再度破底，新台幣兌美元匯率早盤一舉越過29元整數大關，睽違3年多，再見28字頭。中午暫時收在28.98元、勁揚1.85角，台北外匯經紀公司成交量10.4億美元。

新台幣匯價今早以29.14元開盤，升2.5分後，在外資熱錢匯入以及出口商拋匯、投信資金匯回三股力道推升下，最高升底28.95元、匯價續創逾3年新高。

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新台幣從川普宣布中東停火後，加上聯準會主席鮑爾對於下半年降息態度轉為溫和，美元指數如流滑梯，本週以來從99.42高點，一路向下，最低觸及97價位，改寫3年多來新低，儘管今早亞洲電子盤出現小幅反彈，使日圓升勢趨緩，但台幣表現仍然一支獨秀。

匯銀人士指出，央行近期對新台幣匯價升貶幅度容忍度放寬，只要市場未出現單邊交易，有失序疑慮，通常尊重市場供需，不過若台幣預期升值心理再度增強，一但發現有恐慌性拋匯，預期央行也不會坐視不理。

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