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中國啤酒及鋼品 財部：7/3起課徵臨時反傾銷稅最高64.14％

2025/06/27 09:31

財政部公告，中國進口啤酒及特定熱軋扁軋鋼品，自7月3日起課徵臨時反傾銷稅。（財政部提供）財政部公告，中國進口啤酒及特定熱軋扁軋鋼品，自7月3日起課徵臨時反傾銷稅。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部關務署今表示，自中國產製進口啤酒及特定熱軋扁軋鋼品反傾銷稅調查案，財政部及經濟部初步認定有傾銷情事，且對國內產業造成實質損害，為防止我國產業在調查期間繼續遭受損害，財政部公告自2025年7月3日起臨時課徵反傾銷稅，為期4個月，其中啤酒課徵稅率13.13%至64.14%，熱軋扁軋鋼品課徵稅率19.9%至20.15%。根據規定，財政部最快10月做成最後調查認定，決議是否正式課徵反傾銷稅。

關務署說明，中國啤酒反傾銷稅案及熱軋扁軋鋼品反傾銷稅案傾銷初步調查結果，經財政部關稅稅率審議小組6月26日第62次會議審議決議，初步認定中國大陸涉案廠商均有傾銷事實，因此決定臨時課徵反傾銷稅。

中國啤酒方面，麒麟啤酒（珠海）課徵稅率13.13%，百威雪津啤酒、百威雪津（漳州）啤酒、百威（武漢）啤酒、百威東南銷售有限公司稅率33.85%，其他製造商或出口商課徵稅率64.14%。至於熱軋扁軋鋼品，寶山鋼鐵、寶鋼湛江鋼鐵、上海梅山鋼鐵課徵稅率16.9%，其他製造商或出口商稅率20.15%。

關務署進說明，根據規定，財政部應於初步認定公告翌日起60日內完成有無傾銷的最後認定，經最後認定有傾銷事實者，將移請經濟部於40日內作成傾銷是否損害我國產業的最後調查認定。財政部於接獲經濟部有損害我國產業通知翌日起10日內提交審議小組審議，審議小組除以傾銷及產業損害等因素為主要認定基礎，並得斟酌案件對國家整體經濟利益的影響，決議是否課徵反傾銷稅。

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