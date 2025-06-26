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進口車塞爆台北港 車商將發動史上最殺促銷戰

2025/06/26 21:39

進口車已塞爆台北港、台中港和基隆港。圖為目前台北港進口車爆倉的驚人畫面。（讀者提供）進口車已塞爆台北港、台中港和基隆港。圖為目前台北港進口車爆倉的驚人畫面。（讀者提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕受到關稅、貨物稅政策不明影響，進口車已塞爆台北港、台中港和基隆港，隨著關稅和貨物稅政策明朗化，已有車商摩拳擦掌，將於7月發動史上最殺的促銷戰，車商透露，「促銷優惠將鋪天蓋地，消費者和經銷商端全灑」。

美國4月2日宣佈啟動對等關稅，造成台股大盤短短3天跌掉近4000點，加上關稅、貨物稅政策不明，衝擊車市買氣。

根據監理站統計，4月全台新車領牌數為3萬2876輛，較3月大減11.8%，較去年同期衰退11.2%；5月新車領牌數再下挫至3萬1910輛，較去年同期衰退23.1%。

由於消費者過去兩個月購車陷入觀望情緒，車商也不敢冒然提車，怕進口車從保稅倉庫提出，就得先吞下17.5%的關稅及25%~30%的貨物稅，使得進口車已塞爆台北港、台中港和基隆港，估計有高達約3萬輛進口車塞在保稅倉庫。

由於經濟部已釋出關稅只限美國進口的汽車，不會全面開放，也就是自日本、德國、韓國、泰國等非美國家進口的進口車，進口關稅將維持現狀，貨物稅降不降也暫緩討論。

車商表示，由於政策漸趨明朗化，7月各大汽車品牌將不約而同發動有感的促銷優惠，想換車或買車的消費者，7月將是可以撿便宜的入手時點，車商自嘲「不確定的時刻，將有不確定的驚喜！」

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