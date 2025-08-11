晴時多雲

被控千萬養小三 Gogoro董事長曾達夢是尹衍樑愛將、年薪數千萬

2025/08/11 13:19

電動機車龍頭Gogoro董事長曾達夢被控與小三婚外情長達12年，罹癌的曾妻狀告小三求償，高等法院判決應賠償曾妻200萬元。（資料照，GOGORO提供）電動機車龍頭Gogoro董事長曾達夢被控與小三婚外情長達12年，罹癌的曾妻狀告小三求償，高等法院判決應賠償曾妻200萬元。（資料照，GOGORO提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕電動機車龍頭Gogoro董事長曾達夢被控與小三婚外情長達12年，罹癌的曾妻狀告小三求償，高等法院判決應賠償曾妻200萬元，引發外界好奇，曾達夢何許人也？

曾夢達頂著英國劍橋大學法學士、倫敦大學法學碩士、英國大律師的光環，1992年加入潤泰集團，目前可說是潤泰集團總裁尹衍樑的愛將，年薪達數千萬元。

不僅出任潤成投控董事長暨潤泰集團法務長要職，目前更擔任Gogoro和台灣運保服務公司董事長，同時兼任南山人壽保險、中裕新藥、潤雅生技、明生生物科技、潤惠生技、潤成投資控股、日友環保、潤泰營造、盛成投資、豪科投資控股、英屬開曼群島商 Renbio Holdings 、Theragent, Inc.、Ansun Biopharma, Inc.、中華海事檢定社公司、財團法人紀念尹珣若先生教育基金會董事等14家公司及基金會董事代表。

去年曾達夢被爆出外遇生子，仍未減他在潤泰集團的重量。

去年9月Gogoro創辦人陸學森先生辭任董事長暨執行長，尹衍樑也派任曾達夢接任Gogoro董事長救火，代表曾達夢目前在潤發集團是當紅炸子雞，被尹衍樑重用。

