貿聯國際台南新廠啟用 打造精密連接器製造中心

貿聯國際股份有限公司舉辦新廠開幕典禮。（南市經發局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕全球知名的連接線束大廠─貿聯國際今天在台南市安南區舉辦新廠開幕典禮。貿聯總部位於美國加州，在台北設有營運據點，台南歸仁另有研發中心。為因應全球布局與分散風險，投資40億元於台南產業園區設廠，設有半導體、軌道運輸、航太、車用及醫療等產線。

南市經發局表示，該台南廠為精密連接器製造中心，具備整合PCB、線材、五金件與外殼的能力，可提供整機組裝服務，並配備可用於光學元件封裝的先進無塵室。新廠啟用是貿聯布局南台灣的重要一步，預計創造逾600個就業機會，每年帶來20億元以上營收。

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台南市長黃偉哲今天出席致詞時表示，本案是南市重大投資案件之一，透過親自召開投資會報，積極督導各權管局處以合乎法規的行政作業，加速建、使照、工廠登記等各項審核流程，促使投資案件及早解除列管、落實投資。感謝貿聯國際持續看好台南的產業優勢、加碼投資台南，為南市創造就業機會，促進經濟發展，也希望貿聯集團能善用台南的資源與優勢，帶動上下游產業鏈，為南市產業發展帶來正面助益，相信台南也將會為貿聯集團提供廣大的業務發展空間及商機，共創雙贏。

經發局長張婷媛說，貿聯國際在台南的投資案是經濟部核准通過的投資台灣三大方案，於台南產業園區投資建廠及新設產線，廠房面積達1萬3092坪，建築符合綠建築標準，並採用高效率節能設備。市政府近年來主動積極與中央合作整合資源，並傾聽企業需求，以協助企業加速落實投資。截至目前，南市通過投資台灣三大方案共254案，投資額約3066億元，並可創造約2萬1235個就業機會。

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