00929成分股調整 新納入華碩等17擋

臺灣指數公司公布3檔ETF成分股定期審核結果。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕臺灣指數公司公布含復華台灣科技優息ETF（00929）、兆豐電子高息等權ETF（00943）、中信上櫃ESG 30 ETF（00928）共3檔指數定期審核結果，其中備受矚目的00929刪除了聯發科（2454）等17檔，納入了華碩（2357）等17檔，此調整將從明（27）日起生效。

根據指數公司公告，00929成分股新納入仁寶（2324）、華碩（2357）、美律（2439）、創見（2451）、義隆（2458）、文曄（3036）、僑威（3078）、日電貿（3090）、順達（3211）、原相（3227）、威剛（3260）、碩天（3617）、佳必琪（6197）、飛捷（6206）、矽格（6257）、群電（6412）、長華*（8070）。

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至於00929刪除的成分股則包含億光（2393）、京元電子（2449）、聯發科（2454）、華立（3010）、聯陽（3014）、晶技（3042）、台灣大（3045）、智易（3596）、日月光投控（3711）、遠傳（4904）、致伸（4915）、豐藝（6189）、精成科（6191）、台郡（6269）、啟碁（6285）、樺漢（6414）、至上（8112）

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