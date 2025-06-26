晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

00929成分股調整 新納入華碩等17擋

2025/06/26 18:05

臺灣指數公司公布3檔ETF成分股定期審核結果。（資料照）臺灣指數公司公布3檔ETF成分股定期審核結果。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕臺灣指數公司公布含復華台灣科技優息ETF（00929）、兆豐電子高息等權ETF（00943）、中信上櫃ESG 30 ETF（00928）共3檔指數定期審核結果，其中備受矚目的00929刪除了聯發科（2454）等17檔，納入了華碩（2357）等17檔，此調整將從明（27）日起生效。

根據指數公司公告，00929成分股新納入仁寶（2324）、華碩（2357）、美律（2439）、創見（2451）、義隆（2458）、文曄（3036）、僑威（3078）、日電貿（3090）、順達（3211）、原相（3227）、威剛（3260）、碩天（3617）、佳必琪（6197）、飛捷（6206）、矽格（6257）、群電（6412）、長華*（8070）。

至於00929刪除的成分股則包含億光（2393）、京元電子（2449）、聯發科（2454）、華立（3010）、聯陽（3014）、晶技（3042）、台灣大（3045）、智易（3596）、日月光投控（3711）、遠傳（4904）、致伸（4915）、豐藝（6189）、精成科（6191）、台郡（6269）、啟碁（6285）、樺漢（6414）、至上（8112）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財