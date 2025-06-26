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強強聯手！群創以337億現金收購日本音響大廠Pioneer

2025/06/26 16:52

群創董事長洪進揚宣布以337億元，收購日本音響大廠Pioneer。（記者陳梅英攝）群創董事長洪進揚宣布以337億元，收購日本音響大廠Pioneer。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠群創（3481）日宣布，旗下車用子公司 CarUX 已與私募基金 EQT 集團達成協議，將以全現金方式收購日本車用電子大廠 Pioneer Corporation（以下簡稱 Pioneer）100%股權，交易金額為 1636億日圓，折合新台幣約 337億元。

群創董事長洪進揚表示，這項收購是「強強聯手」，透過本案，CarUX 將大幅強化在亞太地區的市場滲透率，並進一步提升全球業務的多元化程度。

洪進揚指出，外界對 Pioneer 的印象多停留在知名音響品牌，但實際上該公司早已轉型為完整的車用系統解決方案供應商，產品涵蓋多媒體影音、人機介面（HMI）、儀表顯示與導航系統 等，與 CarUX 專精的顯示模組產品線形成高度互補。

此外，Pioneer 長期與 Toyota 等日本及全球主要車廠建立穩固合作關係，透過本次併購，CarUX 可望加速打入過去較難進入的日系車廠供應鏈，擴大 OEM 市場版圖。

在技術整合方面，CarUX 將結合自身在 顯示與觸控技術的優勢，與 Pioneer 在車用音響與 HMI 系統軟體開發的專業能力，共同打造更完整的智慧座艙解決方案平台。透過雙方全球研發與製造據點整合，CarUX 將具備更敏捷的在地化服務能力，快速響應全球 OEM 客戶的需求，並朝向多平台 Tier 1 供應商邁進。

洪進揚表示，CarUX 未來將聚焦在智慧座艙的視覺、音效與人機互動整合，強化產品競爭力，提供客戶更全面的解決方案。

針對此次交易的資金安排，洪進揚說明，前期將透過銀行提供的過橋貸款（Bridge Loan）啟動資金，後續將安排銀行團聯貸作為正式資金來源。

群創強調，本次交易尚須經國內外監管機關審查並符合交割條件，交易細節將依相關進程適時公告。

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