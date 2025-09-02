晴時多雲

LTN經濟通》川普能源轉向 落湯雞變鳳凰

2025/09/02 06:58

美國總統川普開啟核能復興，西屋計畫2030年在美增建十座大型核反應爐。（美聯）美國總統川普開啟核能復興，西屋計畫2030年在美增建十座大型核反應爐。（美聯）

川普核電復興 西屋迎來750億美元新契機

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全美AI資料中心全面搶建，耗電需求急升，美國電力巨頭西屋電氣（Westinghouse Electric）成為最大受益者。響應川普號召，西屋計畫到 2030 年在美新建十座 AP1000 大型核反應爐，市場估值高達 750 億美元。

這是美國過去 30 年僅有的兩座新反應堆商轉後（均出自西屋 AP1000）的一次大規模重啟。回顧 2008 年，西屋承包美國四座機組工程，卻因安全標準嚴苛、人事與材料成本暴增，導致專案嚴重超支，還拖垮母公司東芝，當時還傳出韓國電力公社（Kepco）將金援收購過半股權的傳聞。

如今情勢全然不同。西屋自2018 年破產重整後，51%股份落入加拿大可再生能源資產公司Brookfield Renewable手上，另外49%由鈾礦巨頭Cameco持有，西屋重獲資金與市場信心。更重要的是，西屋順勢切入AI商機，日前宣布與 Google 合作，將導入 AI 優化反應爐建設流程，提高效率與可重複性。

西屋從破產中浴火重生，走的道路是「破產重整、核心技術與市場佔位、政策紅利」三部曲。專家指出，西屋電氣擁有最先進的核子反應爐技術，技術就是底氣（AP1000 商轉、AP300 與 eVinci 研發、VVER 燃料替代），這不只讓西屋電器成功「活下來」，還能搶佔AI核能新需求。

分析師認為，現今在川普核能復興政策下，十座AP1000背後潛藏數百億美元市場，可能再次讓西屋站上全球舞台中心。 簡單來說，這項投資案不只是西屋電氣的「死而復生」，更是美國能源戰略重新擺位的關鍵一幕。

2017年3月，陷入困境的東芝表示，正在考慮出售在美國虧損的西屋電氣業務。（美聯）2017年3月，陷入困境的東芝表示，正在考慮出售在美國虧損的西屋電氣業務。（美聯）

西屋擁最先進核子反應爐技術

西屋電氣擁有最先進的核子反應爐技術，這讓東芝在2006 年砸下 6000 億日圓，收購總部位於美國賓州的西屋電氣，視其 AP1000 為核能復興的門票，但最後卻是換來破產與記憶體事業分割斷臂求生。

據了解，東芝當年「重金壓寶」AP1000，不只是單純的投資決策，而是把整個集團的未來都綁在這一型號的「第三代壓水式反應爐」上。而這個選擇對西屋電氣（Westinghouse, WH）的技術與發展產生了幾個關鍵影響。

專家指出，AP1000 是首個獲美國 NRC 完整認證的第三代反應爐，主打「被動式安全」，即便斷電也能依靠自然循環為爐心降溫，當時被視為產業顛覆性技術。理論上，AP1000 本應成為全球標準化機組。但現實上，喬治亞州 Vogtle 與南卡 V.C. Summer 工程接連爆雷，成本飆升，工期嚴重拖延。最終，AP1000 在美國本土留下「超支惡夢」，直接引爆西屋破產。

雖然財務失敗，但技術資產仍被保留下來：AP1000 的安全性獲肯定，設計認證延長至 2046 年；模組化建造雖導致延誤，但也為小型模組反應爐（SMR）提供寶貴教訓。西屋更基於此技術推出 AP300「縮小版」，希望避開大型建案難以控制的風險。

分析人士指出，東芝雖因 AP1000 傷筋動骨，但其「被動安全 + 模組化」的技術遺產，反而成了西屋後來翻身的基石。

西屋的歷史可追溯至19世紀，其創辦人George Westinghouse與愛迪生並駕齊驅，推動了美國第二次工業革命。（擷取自中國社群平台）西屋的歷史可追溯至19世紀，其創辦人George Westinghouse與愛迪生並駕齊驅，推動了美國第二次工業革命。（擷取自中國社群平台）

西屋在全球現役反應爐超過400座

西屋的歷史可追溯至 19 世紀，由創辦人 George Westinghouse 與愛迪生並駕齊驅，推動了美國第二次工業革命。1957 年，西屋建成全球首座商用核電廠，成為核能發電產業的開拓者。

《路透》曾在2018年1月報導，根據法庭記錄顯示，西屋是世界領先的核燃料供應商之一，它為全球450座商用反應器中的 80% 提供某種形式的服務。在2015會計年度，這2條業務線的營收約為31億美元，產生的現金流量總計4.03億美元。 當時西屋還加入競標沙烏地阿拉伯核電計畫的財團，沙烏地阿拉伯是全球最大的新興市場之一。

此外，西屋曾與印度擬定協議，建造六座新建AP1000反應爐，但之後因進行破產保護，導致該項目陷入停滯，最後並未落實。

外電報導，2018年核電子公司西屋以46億美元價格出售給加拿大資產管理公司Brookfield讓其擺脫破產陰霾。2023年該公司再與Cameco聯手，以79億美元接手西屋，並重塑為「能源安全核心資產」。

據了解，西屋在全球擁有50多個反應爐客戶，燃料長約和維護合約能帶來穩定現金流。而數據顯示，全球現役反應爐超過400座，其中近半使用西屋燃料或零件，這筆生意幾乎「不景氣也停不了」。

因此，Brookfield 提供資本與再生能源經驗，Cameco 則帶來每年逾 1800 萬磅 U3O8 鈾礦產能與全球客戶網絡，讓西屋在燃料端形成「礦到燃料到反應爐」的完整鏈條，使其成為替代俄系燃料進入歐美的重要戰略供應者。

西屋從「燙手山芋」變成「戰略拼圖」，在歐美能源安全佈局中再度舉足輕重。

當年導致東芝破產的 Vogtle 3 號機，最終於 2023 年 7 月正式商轉。（圖片來源Flickr/Nuclear Regulatory Commission CC BY 2.0）當年導致東芝破產的 Vogtle 3 號機，最終於 2023 年 7 月正式商轉。（圖片來源Flickr/Nuclear Regulatory Commission CC BY 2.0）

西屋因俄烏戰爭獲得戰略地位

西屋能翻身，靠的不只是金主，更靠技術實績。當年導致東芝破產的 Vogtle 3 號機，最終於 2023 年 7 月正式商轉；4 號機則在 2024 年底併網，成為美國 40 年來首批新建並成功運轉的核反應爐，這讓 AP1000 從「財務災難」翻身為「技術背書」。

美國核能管理委員會（NRC） 在 2021 年已將 AP1000 認證延長至 2046 年，確保後續專案不再卡在審查程序。西屋也同步推出 AP300 SMR 與 eVinci 微反應爐，分別鎖定資料中心與偏遠地區需求。

在燃料業務上，西屋更因俄烏戰爭獲得戰略地位：歐洲急於擺脫對俄羅斯 TVEL 的依賴。西屋已為捷克 Temelin、芬蘭 Loviisa 與烏克蘭多座電廠提供替代燃料，並預計到 2025 年替代至少 12 座 VVER 機組，市場價值數十億美元。

分析師直言，西屋經歷破產重整與資本換血後，靠著燃料與服務穩住基本盤，再藉AP1000商轉、SMR 與燃料替代方案重返舞台。如今，西屋同時卡位「大型基載—中型模組—微型分散」三個層級的核能市場，成為全球少數橫跨全產品線的核能公司。

西屋已從破產陰影中翻身，藉由川普復興美國核能，西屋將再次站上全球舞台。（擷取自中國社群平台）西屋已從破產陰影中翻身，藉由川普復興美國核能，西屋將再次站上全球舞台。（擷取自中國社群平台）

西屋吃政策紅利 引爆新榮光

川普重返白宮後，直接喊出 2050 年核電總容量要擴張至 400 GW（現約 95 GW，1GW等於100萬瓩），並要求 2030 年前新建十座大型反應爐，NRC 核准時程則壓縮至 18 個月，這為西屋帶來巨大政策紅利。

儘管西屋的競爭對手不少，但短期內，在美國大型機組市場，西屋幾乎沒有真正的對手。其中，韓國 APR1400 雖曾挑戰，但在 2025 年初已與西屋達成和解，限制其在北美發展。GE Hitachi 的 BWRX-300 與 TerraPower 的 Natrium 則主攻 SMR 與新技術，但主攻中型市場。

至於另一家TerraPower Natrium ，這是比爾·蓋茲投資的鈉冷快堆，尚處於示範階段，最快2030年才可能商轉。再加上 AI 帶動的電力需求，西屋優勢更為明顯。

根據《IEA》估算，2024年，資料中心約占全球用電量的1.5%，但在過去5年裡，每年成長12%。生成式AI需要龐大的運算能力來處理巨型資料庫中累積的資訊。目前美國、歐洲和中國約占資料中心用電量的85%。報告指出，按照目前的速度，資料中心到2030年底前將占全球電力消耗的3%，資料中心的耗電量將達到約945TWh（9450億度電）。

《彭博》預計，到2030年AI伺服器耗電量可能達 500TWh/年，相當於德國全年電力需求。在這樣的背景下，大型基載核電的戰略地位只會更加凸顯。

專家認為，西屋已經從破產陰影中翻身，借由技術底氣、燃料業務與政策推力，站上全球能源舞台的中央。

