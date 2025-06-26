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札克柏格「鈔能力」攻勢奏效！Meta重金挖走3位OpenAI核心研究員

2025/06/26 15:32

札克柏格「鈔能力」攻勢奏效！Meta重金挖走3位OpenAI核心研究員（法新社）札克柏格「鈔能力」攻勢奏效！Meta重金挖走3位OpenAI核心研究員（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Meta近期才砸143億美元（約新台4168億元）投資Scale AI，並聘執行長汪滔任AI部門要職，如今再成功挖走OpenAI蘇黎世辦公室3位核心創始研究員，報導指出，此次挖角是札克柏格「超級智慧團隊」組建計畫的關鍵一步，他不僅為頂尖人才開出超1億美元薪資，還親自透過WhatsApp聯繫目標研究員。

OpenAI發言人已確認這3名研究員已經離職。

在人工智慧人才爭奪戰中，札克柏格的「鈔能力」攻勢再次奏效，儘管OpenAI執行長奧特曼先前公開嘲諷Meta的高薪挖角策略，奧特曼在播客中表示，我真的很高興，至少到目前為止，我們最優秀的人才都沒有決定接受他的那些提議，並質疑Meta依賴金錢而非使命驅動的文化難以吸引真正頂尖人才，如今Meta已成功挖走了OpenAI 3名核心研究員。

根據《華爾街日報》最新報道，Meta近期成功挖走了OpenAI 3名研究員Lucas Beyer、Alexander Kolesnikov和Xiaohua Zhai，這3人先前負責建立OpenAI的蘇黎世辦公室，現已加入Meta的超級智慧團隊。

公開消息顯示，他們剛在2024年12月集體加入OpenAI，並共同創立了蘇黎世辦公室，不到1年時間又集體跳槽到Meta。

而這場最新勝利證明了札克柏格廣的招募攻勢正在發揮成效。

華爾街見聞先前文章提及，祖克柏採用了前所未有的招募策略，他正親自組建１支名為「超級智慧」（Superintelligence）的秘密AI團隊，目標是實現人工通用智慧（AGI）。札克柏格甚至親自透過WhatsApp聯繫數百名頂尖AI研究員，透過名為「Recruiting Party」的聊天群組協調目標人選，並在其位於帕洛阿爾托和太浩湖的住所舉辦招募晚宴。

報導指出，雖然札克柏格成功挖走OpenAI蘇黎世辦公室3位核心創始研究員，然而，更大的目標仍然未能得手，包括OpenAI聯合創始人Ilya Sutskever和John Schulman在內的重量級人物，都未被成功挖走，兩人都繼續共同創立了新的新創公司。

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