買氣寒風刺骨 北台上半年新推案量年減26.8％

北台灣全年推案量凶多吉少，恐面臨下修2至3成的窘況。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣寒風刺骨，建商推案更顯保守，根據新案市調機構統計，北台灣上半年新推建案的案量約5780.4億元，相較去年同期減少2115億元、年減幅約26.8%，北台各縣市中又以新竹新案年減幅最大，上半年僅415.6億元、年減幅達47.3%。

新竹上半年新推案量年減幅最大

住展雜誌發言人陳炳辰分析，整體房市買氣不佳，新案推案時程能延就延，尤其是新竹地區，去年還有百億級大案問世，甚至一共5個新案、總銷為30億元起跳，但今年上半年僅有新竹市東區1案總銷超過30億元，且超過6成新推建案集中在二線區域。

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上半年新建案推案量年萎縮幅度第二大的則是台北市，僅1110億元、年減幅約38.3%，整個上半年總銷落在50至100億元的新案僅4個，對比去年同期有5新案總銷破100億元，顯見建商對房市前景相對保守。

而新北市、桃園市上半年新推建案案量，相比去年同期，均衰退逾2成，其中新北市上半年推案量約2314.3億元，且板橋、新店、三重、新莊以及林口等5個行政區、合計有7個百億級大案登場，相較去年同期要多，但整體新推建案數量則較去年同期要少，甚至減幅超過3成。

至於，桃園市上半年新推建案案量約1738億元，僅有4個總銷落在50億至100億元間，且陳炳辰認為，目前桃園市先前被認為推案過熱，目前較具賣壓，因此，建商踩煞車減量推新案。

基隆市上半年推案金額約55.9億元、年減約35.5%，主因是沒有大型建案炒熱氣氛，導致今年打回原形，弱者恆弱，頹勢不太意外。而宜蘭地區則是唯一上半年推案金額呈現年增的地區，上半年推案金額約146.6億元、年增幅約20.3%，但陳炳辰認為，宜蘭推案量體相當小，加上去年同期的比較基期較低，才會造成推案波動較大。

最後，陳炳辰指出，央行最新的理監事會議未見新一波打房措施，但整體房市買氣卻持續冷卻，預測北台灣全年推案量凶多吉少，恐面臨下修2至3成的窘況。

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