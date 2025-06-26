國際油價止跌回升！「這數據」讓市場焦點轉回基本面

國際油價週三（25日）回升近1%，從本週初的大跌中反彈。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（25日）回升近1%，從本週初的大跌中反彈，主因是美國需求表現相對強勁，且投資人正評估伊朗與以色列之間停火協議的穩定性。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲0.55美元，或0.9%，收每桶64.92美元。

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布蘭特原油期貨上漲0.54美元，或0.8%，收每桶67.68美元。

美國總統川普週二（24日）宣布以伊雙方達成停火協議後，受中東供應風險下降，布蘭特原油與紐約期油分別收在6月10日與6月5日以來的最低水準。

以色列突襲伊朗關鍵軍事與核設施後，油價在6月13日一度飆升；而美國上週末對伊朗核設施發動攻擊後，油價更觸及5個月高點。

荷蘭國際集團（ING）分析師在給客戶的報告中指出：「儘管目前市場對中東供應風險的擔憂有所緩解，但仍未完全消除，且現貨供應的需求依然強勁。」

美國官方週三公布的庫存數據也為油價提供支撐。數據顯示，上週美國原油、汽油與蒸餾油庫存均出現下降。其中，原油庫存減少580萬桶，遠超過路透調查中分析師預估的79.7萬桶降幅；汽油庫存也意外下滑210萬桶，市場原預測為增加38.1萬桶，而作為需求指標的汽油供應量上升至 2021 年 12 月以來的最高水準。

Price Futures Group 資深分析師弗林（Phil Flynn）表示：「目前庫存數據顯示出全面性的顯著下滑。這會讓市場重回對美國能源供需面的關注，地緣政治的影響則會相對淡化。」

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