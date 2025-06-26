晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

國際油價止跌回升！「這數據」讓市場焦點轉回基本面

2025/06/26 08:51

國際油價週三（25日）回升近1%，從本週初的大跌中反彈。（彭博）國際油價週三（25日）回升近1%，從本週初的大跌中反彈。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（25日）回升近1%，從本週初的大跌中反彈，主因是美國需求表現相對強勁，且投資人正評估伊朗與以色列之間停火協議的穩定性。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲0.55美元，或0.9%，收每桶64.92美元。

布蘭特原油期貨上漲0.54美元，或0.8%，收每桶67.68美元。

美國總統川普週二（24日）宣布以伊雙方達成停火協議後，受中東供應風險下降，布蘭特原油與紐約期油分別收在6月10日與6月5日以來的最低水準。

以色列突襲伊朗關鍵軍事與核設施後，油價在6月13日一度飆升；而美國上週末對伊朗核設施發動攻擊後，油價更觸及5個月高點。

荷蘭國際集團（ING）分析師在給客戶的報告中指出：「儘管目前市場對中東供應風險的擔憂有所緩解，但仍未完全消除，且現貨供應的需求依然強勁。」

美國官方週三公布的庫存數據也為油價提供支撐。數據顯示，上週美國原油、汽油與蒸餾油庫存均出現下降。其中，原油庫存減少580萬桶，遠超過路透調查中分析師預估的79.7萬桶降幅；汽油庫存也意外下滑210萬桶，市場原預測為增加38.1萬桶，而作為需求指標的汽油供應量上升至 2021 年 12 月以來的最高水準。

Price Futures Group 資深分析師弗林（Phil Flynn）表示：「目前庫存數據顯示出全面性的顯著下滑。這會讓市場重回對美國能源供需面的關注，地緣政治的影響則會相對淡化。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財