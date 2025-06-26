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輝達股價創新高 分析師：AI「黃金浪潮」將至

2025/06/26 09:51

輝達週三股價創歷史新高，分析師表示，現在正在進入下一波AI應用的「黃金浪潮」。（路透資料照）輝達週三股價創歷史新高，分析師表示，現在正在進入下一波AI應用的「黃金浪潮」。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI指標股輝達（NVIDIA）週三（25日）股價創下歷史新高，重登全球市值龍頭，分析師表示，現在正在進入下一波AI（人工智慧）應用的「黃金浪潮」，而輝達正處於強勁需求的最前線。

《路透》報導，輝達週三收漲4.33％，股價收在154.31美元的歷史新高，同時將輝達的市值推上3.77兆美元（約台幣110.83兆），超越了微軟（Microsoft）的3.66兆美元（約新台幣107.6兆）市值。

受到最新一波漲勢的推動，Loop Capital將輝達的目標價從175美元上調至250美元，維持「買入」。Loop Capital分析師巴魯亞（Ananda Baruah）在報告中寫道，研究表明，現在正在進入下一輪AI應用的「黃金浪潮」，而輝達正處於又一輪強於預期需求重要階段的前線。

輝達最新的漲幅也反映出美股回歸「AI交易」的趨勢，近年來，由於市場對於新興技術的樂觀預期，這種趨勢推動了晶片股以及相關科技公司的大幅上漲。

根據LSEG數據，輝達最近的本益比約為30倍，低於過去5年約40倍的水準。相對溫和的本益比反映出穩定上升的獲利預期，且超越了輝達大幅的股價漲幅。

相較於4月4日收盤的低點，輝達股價目前已反彈逾60％，當時華爾街正受到美國總統川普宣佈全球關稅的衝擊。隨著白宮即將達成貿易協議以降低關稅的預期推動，包括輝達在內的美股已反彈。

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