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鮑爾：Fed需要應對關稅通膨持續存在的風險

2025/06/26 08:56

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（美聯社）美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）週三（25日）在參議院小組會議上表示，川普政府的關稅計劃可能只會導致物價一次性上漲，但連帶造成持續的通膨風險足夠大，將使央行在考慮進一步降息時保持謹慎。

《路透》報導，鮑爾指出，儘管經濟理論可能將關稅視為對物價的一次性衝擊，但是「這並非自然規律」，隨後詳述為什麼央行希望在進一步降低借貸成本之前，獲得更多關於關稅最終水準以及其影響價格、大眾通膨預期的資訊。

鮑爾表示，如果他來得快，而且很快就結束，那麼可能會是一次性的影響，不會導致持續更久的通膨。但是現在已感受到了風險，作為維護物價穩定的人，聯準會需要管理這種風險，現在所要做的就是保持利率穩定。

鮑爾強調，關稅的影響「可大可小」，這是一個需要謹慎處理的問題，如果Fed這時犯了一個錯誤，人們將在接下來很長一段時間內為此付出代價。

聯準會官員仍預計今年將降息，但具體時間仍不確定，因為官員還在等待關稅豁免期結束，並希望對即將徵收的關稅範圍、進口關稅上漲對物價和經濟成長的影響方式有更清晰的了解。

為期2天的聽證會並未改變人們對Fed政策的預期，投資人仍預估，今年將2度降息。但這確實凸顯出聯準會主席與希望Fed立即降息的總統川普之間持續存在的意見分歧。參眾兩院的共和黨議員在2天的聽證會上接連向鮑爾施壓，質疑近期的通膨數據比預期溫和，聯準會卻始終不願意降息的決定。

俄亥俄州共和黨籍參議員莫雷諾（Bernie Moreno）直言，鮑爾是透過「政治視角」制定貨幣政策，因為他就是不喜歡關稅。議員們是由數百萬選民所投票選出來的，而鮑爾卻是被一個不想讓他擔任這個職位的人所選。

北卡羅萊納州共和黨參議員提里斯（Thom Tillis）則支持採取更為謹慎的態度，並指出，像沃爾瑪（Walmart）這樣的大型零售商雖然擁有先進的數據工具，也難以準確預測關稅將如何影響價格和需求。現在需要現實一點，很多公司都聽取了專家的意見，認為可能存在一些通膨風險，而政府還未意識到這一點，因此可能都需要保持謹慎。

鮑爾在會中表示，川普正在考慮如此大規模的關稅上調，對於聯準會而言，目前並沒有類似的現代案例。以川普首個任期內徵收的關稅來看，規模遠低於目前看來可能的水準，而且當時是在通膨較低的時候實施。

聯準會官員擔心，通膨率已持續約4年高於Fed的2％目標，這可能會使新一輪的物價飆升，演變成一輪更持久的通膨。鮑爾稱，即使近期通膨低於預期，聯準會預計關稅上調將導致今年夏季通膨率上升，而官員在看到物價是否真的開始上漲之前，不會輕易降息。

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