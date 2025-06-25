IDC：AR/VR市場轉型 MR/ER成新焦點

IDC認為，純VR裝置雖曾是市場主力，但其角色正快速淡出，未來幾年將讓位給MR與ER裝置。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕市調機構IDC（國際數據資訊）最新報告指出，全球AR/VR（擴增實境／虛擬實境）頭戴裝置市場正在經歷結構性轉變，純VR（虛擬實境）產品逐步走向式微。儘管2025年整體出貨量預計將年減12%，但這波下滑主要來自部分新品延後上市，並非市場需求疲弱，2026年出貨將強勁反彈，年增幅高達87%，整體規模有望首度超越疫情期間的高峰。

IDC指出，AR/VR市場復甦的動力來自多重因素，包括裝置平台趨於成熟、AI（人工智慧）應用擴展，以及Android XR（Google開發的擴充實境平台）生態系開始成形。不過，市場焦點已從過去由VR主導的發展模式，轉向「混合實境（Mixed Reality, MR）」與「擴延實境（Extended Reality, ER）」。IDC預估，MR裝置出貨將從2025年的330萬台成長至2029年的1520萬台，ER裝置則將從220萬台增加至860萬台。

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在這樣的結構轉型過程中，2025年第1季市場已出現領先訊號。根據IDC統計，Meta以50.8%的市占率穩居龍頭，年增幅達65.9%，遠高於整體市場的18.1%。值得注意的是，以光學穿透式（Optical See-Through, OST）為特色的品牌快速崛起，XREAL、Viture與TCL三家廠商合計市占率達22.5%，其中Viture年成長率高達268.4%，表現亮眼。

IDC分析，這類OST（光學透視式）裝置的優勢在於輕量、便攜、與日常使用情境的結合，相較傳統VR產品多侷限於遊戲用途，更能貼近用戶實際需求與生活場景。消費者的期待也正從「沉浸感」轉向「可持續佩戴的實用性」，新一代OST眼鏡正好切中這一趨勢。

反觀傳統品牌方面，ByteDance（字節跳動）旗下的Pico市占從11.5%下滑至9.4%，年減4.3%。Sony與Apple則因通路庫存充足，未能擠進出貨前五大名單。IDC點出，「Others」（其他品牌）這一分類的市占率重挫至17.3%，顯示市場集中度正在提高，有實質產品戰略與平台對應能力的廠商，才有機會在新賽局中勝出。

IDC認為，純VR裝置雖曾是市場主力，但其角色正快速淡出，未來幾年將讓位給MR與ER裝置。整體AR/VR市場的重心，正從「硬體規格導向」轉為「使用情境導向」。其中，安卓（Android）XR平台潛力備受關注，IDC認為，此現象可能如同當年Android改變智慧手機產業的模式，可望進一步重塑AR/VR市場的發展格局。

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