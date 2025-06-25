東元集團會長黃茂雄：樂雅樂、摩斯將進軍印度

東元集團餐飲事業今年台北國際食品展以「整合台灣農漁、打造綠色餐飲、培育產業人才、外銷安心美味」為主軸，聯合旗下餐飲品牌，摩斯漢堡、樂雅樂餐廳、現烤可頌專賣蜜可頌等國內人氣品牌以及東元電機、魔術食品共同展出。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕2025年規模最大的台北國際食品展登場，東元集團會長黃茂雄今天表示，集團旗下摩斯漢堡雖然撤出中國，但已轉進東南亞市場佈局，樂雅樂攜手摩斯兩年前進軍菲律賓，現在已經開了2間分店，下個月也會進軍印度市場，並同步評估越南市場。

黃茂雄表示，新台幣升值對進口食材成本有些幫助，今年漲價壓力放緩，但「摩斯這5年都沒有漲價，我不准他們漲價」，鼓勵他們想辦法製造效率、推陳出新，透過新的產品，重新調整成本結構，不是只靠漲價這一招。

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被問到今年會不會引進新的餐飲品牌，他反問，「為什麼要有新的品牌？不會做生意才這樣」，他認為，任何一個品牌都要有內容、受消費者信任，老招牌愈擦愈亮，不是做了Ａ品牌不成功，馬上又換Ｂ品牌，「我的生意不是這樣做的」。

東元集團餐飲事業今年台北國際食品展以「整合台灣農漁、打造綠色餐飲、培育產業人才、外銷安心美味」為主軸，聯合旗下餐飲品牌，摩斯漢堡、樂雅樂餐廳、現烤可頌專賣蜜可頌等國內人氣品牌以及東元電機、魔術食品共同展出。

集結國內外近百項優質品牌，超過200項商品，橫跨亞洲到美洲等地，涵蓋日本、韓國、印度、美國及菲律賓等多國風味料理，並攜手台南、高雄、屏東、台東等地農漁會，展現台灣在地食材與國際美食。

安心農科廠也整合食材溯源、契作農業及智慧物流，實現「從產地到餐桌」的全流程把關，由魔術食品與樂雅樂食品進駐，分別建置米漢堡、烘焙點心及其他多元商品生產線。

供應摩斯全台門市所需米粄、帕隄、雞塊、水產與調理食品等品項，未來將進一步結合電商平台與宅配物流系統，推動虛實整合，擴展海外銷售通路，提升台灣優質農漁產品在國際的競爭力及能見度。

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