川普計畫復甦銅冶煉產業 ! 外媒「打槍 」美國投產需要29年

川普計畫復甦美國境內的銅冶煉產業，恐面臨許多挑戰。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了加強美國銅冶煉產業的競爭力，川普政府對進口銅產品徵收25%的關稅，但要讓美國銅冶煉業再次偉大，就得需要克服高昂的能源和勞動力成本、環境法規，以及大量且廉價的中國競爭。

《彭博》指出，美國開採境內銅礦到投產的平均時間需要29年，加上美國缺乏銅的冶煉與精煉設備，若要建造一座新的銅冶煉廠，總成本約為30億美元，種種因素將難以推動相關產業的復甦。

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根據標普全球於去年底1份報告指出，銅礦從發現到生產的平均時間為17.9年，但美國的時間較長、平均近29年，尚比亞是唯一超過美國的國家，平均投產高達34年，為世界上開發時間最長的國家。

據報導，美國地下蘊藏著豐富的銅礦資源，儲量約4700萬噸，位居全球第七、超過中國，但因開採成本過高，幾乎無法與其他國家競爭。且，美國境內僅剩3間銅冶煉工廠，因營運成本是海外冶煉廠的3倍，導致許多礦商不在美國國內加工銅，而是轉向海外，對從地下開採出來的原料進行加工。

總部位於智利的GEM 礦業譫詢公司（ GEM Mining Consulting ） 也曾發布報告表示，如果美國願意全力投入銅生產的相關產業，每年將可額外生產約150萬噸的銅產品，直接滿足美國國內的所有銅礦需求。

《彭博》指出，礙於美國政府的審批效率，一座銅礦場從發現礦床到正式投產，可能需費時約29年的時間，且美國也缺乏足夠的冶煉、精煉設備，幾乎無法在短時間內大幅推動銅冶煉產業的發展。業內人士指出，美國必須加大對銅冶煉產業的下游基礎設施投資，否則將無法恢復過去在銅冶煉產業的領導地位，被迫繼續依賴海外進口的銅產品。

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