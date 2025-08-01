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獨家》別太緊張！決策官員︰一週內可爭取到降稅

2025/08/01 11:52

賴清德總統上午11點30分在總統府召開記者會，向國人說明。（資料照）賴清德總統上午11點30分在總統府召開記者會，向國人說明。（資料照）

〔記者高嘉和/台北報導〕美國總統川普週四簽署了一項行政命令，確認對數十個國家徵收「互惠」關稅，最新關稅稅率從10%到41%不等，台灣「暫時性稅率」被定為20%。決策官員分析，修改後的稅率將適用於行政命令簽署7天後（不含當日）凌晨0時01分正式生效；也就是說台灣還有一週時間可努力拚搏與美國達成協議，最終稅率大有機會可以調降。

白宮今日清晨公告「進一步修改互惠關稅稅率」，台灣暫時性稅率為20%，引發台灣股匯波動，台股開盤一度重挫224點、新台幣大貶逾1角，藍白在野黨政治人物也群起「落井下石」，但隨著府院公開澄清只是暫行性稅率、還有努力空間，台股盤中止跌回升。

決策官員分析，依據公告內容，修改後的稅率將適用於行政命令簽署7天後（不含當日）凌晨0時01分正式生效，也就是台灣談判團隊還有約一週的努力時間，可爭取在維護台灣整體最大利益的前提下，與美方達成關稅協議，最終稅率大有爭取調降空間。

在野政客別搞錯重點

官員也提醒，白宮公告中也強調，將明定任何試圖透過第三地轉運逃避新稅的貨品，將被加徵40%的懲罰性關稅，且不得申請罰款減免；顯示美國新關稅政策最大目標是中國，「國內在野政治人物不該搞錯重點」。

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