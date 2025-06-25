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中國製行動電源大出包！災情連環爆「最大元凶」曝光

2025/06/25 11:07

中國製行動電源傳出燃爆風險災情。示意圖。（美聯社）中國製行動電源傳出燃爆風險災情。示意圖。（美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國製行動電源傳出燃爆風險災情，中媒報導，羅馬仕（ROMOSS）和安克（ANKER）近日共召回逾236萬顆行動電源，兩間公司均提及供應商提供的電芯存在問題，報導指出，罪魁禍首是安普瑞斯的問題電芯，這家公司至少供應電芯給8個中國品牌。

綜合中國媒體報導，羅馬仕和安克相繼公告在國內外召回總計逾236萬顆存在起火爆炸風險的行動電源，相當於全球2024年出貨量的4分之1。

有中媒指出，羅馬仕本身產品事故頻繁，屢遭投訴，先前2019年時，公司也曾召回有問題的行動電源產品，而《長江商報》記者發現，羅馬仕採取低價策略，有銷售與品質不符的問題。

也有根據中國媒體從多個消息來源得知，導致此次召回的罪魁禍首是中美合資的安普瑞斯（無錫）公司，這家公司在未經客戶允許下，私自使用未送檢的隔膜材料，導致更換後的隔膜無法和之前送測的樣品有相同的強度。

安普瑞斯（Amprius）是中國國內消費類鋰離子電池領域的龍頭企業，也是行動電源軟包電池第1大供應商。

「電池交易網」資料顯示，截至2024年11月9日，包括安克、羅馬仕、小米、綠聯（UGREEN）、倍思（Baseus）、麥多多（Mcdodo）、傲基（AUKEY）、電友（ELECJET）等中國品牌皆採用安普瑞斯的鋰離子聚合物電池。

不過到目前為止，這波公開召回的只有羅馬仕和安克，其餘中國品牌尚未發表相關聲明。

中國《每日經濟新聞》等報導發現，羅馬仕及安克創新提前宣布召回的產品中，有部分型號的3C認證在2個多月前早改為「已撤銷」狀態，記者更發現，安普瑞斯的11個3C證書自6月10日起變更為「已暫停」狀態。

此外，安普瑞斯的中國職業健康安全管理體系認證、品質管制體系認證（ISO9001）、環境管理體系認證21日也被暫停，認證範圍均與高能量鋰離子聚合物電池有關。這些證書在1月初才通過官方的年度審查。

據報導，安普瑞斯疑似已因此停產，該公司人事行政部人員稱，涉及到不符3C證書的產品就不出貨。

報導引述業內人士稱，近期中國官方對行業進行大調整，要求自檢自查，相關企業損失不少，是行業的信用危機。對於此次問題電芯，由於業內產業鏈交叉，「一些企業可能用的也是同一批電芯」。

中國業界人士直言，行動電源行業目前的核心矛盾在於市場對極致低價的追求，與鋰電池安全的高成本要求形成衝突。

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