晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

前4月外幣保單收入占比僅36.24％ 創7年新低

2025/06/25 08:15

保險局統計，今年前4月外幣保單收入，占比僅36.24%，創7年新低（記者王孟倫攝）保險局統計，今年前4月外幣保單收入，占比僅36.24%，創7年新低（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕儘管，近期新台幣匯率看升，不過，今年前4月外幣保單新契約保費收入，占整體新契約比重，已經降到7年來最低的36.24％；保險局官員表示，由於新台幣兌美元匯率升值，在民眾預期心理下，使得外幣保單買氣下降，影響外幣保單之銷售。

根據保險局統計，壽險業今年前4月底的外幣保險商品新契約保費收入，約新台幣1249.45億元，寫下近7年同期新低，該比重已連續3年下降；其中，「投資型保險」折合約新台幣192.68億元、占比約15%，「傳統型保險」折合約新台幣1056.77億元、占比約85%。

金管會保險局主秘古坤榮指出，分析108年到114年前4月狀況，外幣保單新契約保費收入占整體新契約保費收入比例分別為39.79%、51.4%、55.75%、61.59%、42.13%、40.19%及36.24%。

古坤榮表示，其中，今年前4月占比36.24%確實較低，可能跟新台幣計價商品多元，拉高新台幣保單比重、壽險公司銷售策略、新台幣勢升值影響外幣保單銷售有關。

根據統計，新台幣4月累計升值幅度1.165元，升幅達3.64%，金管會官員指出，主要有兩股力道在拔河，一方面，台幣升值、等同買美元保單成本較低，的確有保戶會進去買保單，但一方面，也有人預估台幣將「升升不息」，未來只會更便宜，需要進一步觀察。

此外，幣別部分，主要為美元、澳幣及人民幣保險商品新契約：在美元保險商品新契約保費收入約37.19億美元，其中投資型保險約5.36億美元（占比約14%）、傳統型保險約31.83億美元（占比約86%）。

在澳幣保險商品方面，根據統計，新契約保費收入約1.19億澳元，其中投資型保險約0.59億澳元（占比約50%）、傳統型保險約0.6億澳元（占比約50%）。

此外，人民幣保險商品新契約保費收入約0.61億人民幣，其中投資型保險約0.45億人民幣（占比約74%）、傳統型保險約0.16億人民幣（占比約26%）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財