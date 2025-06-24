金管會：加強海外及中國曝險控管 中小企業放款目標4千600億

金管會今天（24日）召開「本國銀行總經理第59次業務聯繫會議，會議由金管會主委彭金隆致詞。（資料照，記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕由於全球經濟情詭譎多變，金管會今天表示，應全球政治經濟及金融情勢變化，請各銀行除持續落實對海外（包括中國）地區曝險之控管措施：此外，持續推動中小企業放款方案，今年度設定目標為新增4600億元。

金管會今天（24日）召開「本國銀行總經理第59次業務聯繫會議及表揚典禮」，針對金融重要政策及關注議題與國銀總經理進行雙向溝通，同時，表揚辦理特定放款方案績優的銀行，並辦理無障礙設施較具特色之銀行進行分享。

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本次會議由金管會主委彭金隆致詞，並與銀行局童政彰共同頒發辦理「中小企業放款」、「新南向政策目標國家授信」、「六大核心戰略產業放款」優等、甲等及特別獎給獲獎的本國銀行。

這次共有五大主題，金管會請各銀行持續支持及配合辦理，包括：一、持續推動「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」第二十期，本期中小企業放款餘額成長之預期目標值由前期之4200億元，增加為4600億元，請各銀行在兼顧風險控管下，持續加強對中小企業辦理放款，並協助亟待轉型及受美國對等關稅影響之中小微企業取得轉型及營運資金。

第二、持續推動「獎勵本國銀行辦理六大核心戰略產業放款方案」第四期，依據主計總處預期之經濟成長率，訂定本期本國銀行對六大核心戰略產業放款增加目標值為3800億元，請各國銀在兼顧風險控管下，對六大核心戰略產業辦理授信。

第三、亞洲資產管理中心重要措施進度報告，將持續鬆綁法規，期盼金融機構共同創造合作，引入更多資金投資臺灣，穩步打造具臺灣特色的亞洲資產管理中心之目標。

第四、近期主要檢查發現金融機構有疑似不法或顯屬異常交易預警指標建置與執行情形欠妥適、未落實臨櫃關懷提問措施、灰名單機制運作情形欠妥適、未落實企業戶開立帳戶之審查作業、高風險外籍人士帳戶控管情形欠妥等情形。

第五、因應全球政治經濟及金融情勢變化，金管會請各銀行除持續落實，對海外包括中國地區曝險之控管，並滾動式調整措施，預為規劃因應各種可能情境之準備。

金管會也針對近期重要關注議題向總經理說明，請各銀行注意及配合辦理，包括：一、降低民眾匯款轉帳錯誤，所衍紛爭處理機制。二、金管會因應美國對等關稅影響提供之相關金融協助措施。三、有關銀行擔任證券投資信託基金銷售機構，所涉銷售行為及薪酬制度注意事項。

金管會表示，國銀總經理業務聯繫會，議是主管機關與銀行業者面對面溝通之重要平臺，期許銀行配合金管會相關措施，同時完善風險管理，以維持金融穩定、協助產業升級及促進經濟發展。

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