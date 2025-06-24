黃仁勳看好下一個「兆美元等級」產業機會

黃仁勳正關注另一個「兆美元等級」的產業機會，即自動駕駛汽車產業。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳認為，到2028年，人工智慧資料中心的支出將超過每年1兆美元，但他正在關注另一個「兆美元等級」的產業機會：自動駕駛汽車。

今年1月，黃仁勳曾表示，自動駕駛汽車可能成為人工智慧機器人產業首個價值數兆美元的細分領域。6月，在接受CNBC採訪時，他又表示，這可能是自動駕駛汽車，以及所有自動駕駛機器的十年，這意味著這些技術可能即將成為主流。

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汽車部門經常被投資者忽視，因為與資料中心部門相比，對輝達的營收貢獻很小，資料中心業務是輝達收入的主要貢獻者。2026年第1季度，汽車業務創造5.67億美元的收入，僅占輝達總收入的1.3%，但如果黃仁勳最近的預測成真，這種情況可能很快就會改變。

黃仁勳曾表示，輝達2026財年全年的汽車業務收入可能達到50億美元，較2025財年的17億美元大幅成長194%。黃仁勳表示，許多汽車製造商正在購買配備最新Blackwell GPU的Nvidia DGX資料中心系統，因此他們擁有足夠的運算能力來繼續改進其自動駕駛AI模型。

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