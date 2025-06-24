央行：油價飆升屬短期現象 全年通膨壓力可望趨緩

央行表示，油價飆升屬短期現象，全年通膨壓力可望趨緩。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕 近期以色列與伊朗爆發軍事衝突，推升國際油價快速走高，對通膨形成潛在壓力。不過中央銀行在最新報告中指出，這波油價上漲可能僅屬短期現象，對國內物價影響仍屬有限。央行並於上週理監事會議後，將今年消費者物價指數（CPI）與核心CPI年增率預測值同步下修，顯示整體通膨壓力可望持續趨緩。

中央銀行副總裁嚴宗大預計明（25）日將應立法院經濟委員會邀請，就「因應國際經貿局勢如何協助產業面對新台幣匯率與國際原油價格遽變」進行專案報告。報告中指出，受到以伊衝突影響，布蘭特原油現貨價格自今年5月底每桶64.32美元，短短三週內上漲至6月20日的78.73美元。

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不過央行認為，儘管油價短線上揚，但美國關稅政策增添全球經濟下行風險，預期全年原油均價仍可能低於去年每桶80.5美元的水準。

國內物價方面，今年1至5月CPI平均年增率為2.04%，不含蔬果與能源的核心CPI年增率為1.65%，顯示價格漲勢已逐步放緩。展望下半年，服務類價格漲幅可望維持緩降走勢，加以預期今年原油價格較去年為低，通膨壓力將續趨緩。

央行於上週理監事會議後，下修2025年全年CPI與核心CPI年增率預測值至1.81%與1.69%，均低於去（2024）年的2.18%與1.88%。此外，綜合國內外主要機構預測，台灣本年CPI年增率平均落在1.89%，顯示通膨可控。

央行強調，將持續關注國際大宗商品價格、國內服務類價格走勢、地緣政治風險以及極端天候等變數對物價的潛在影響，並審慎評估國內物價發展趨勢，採行適切的貨幣政策工具，以達成維持物價穩定等法定目標。

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