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彰化官版預售屋地圖上線 履保、代銷、契約備查一查就有

2025/06/24 16:02

彰化縣政府推出官方版的「預售屋地圖」，用手機、平板或電腦就能一鍵查詢建案履約保證、代銷公司與契約備查情形，資訊透明勝過房仲，民眾買屋更安心。（縣府提供）彰化縣政府推出官方版的「預售屋地圖」，用手機、平板或電腦就能一鍵查詢建案履約保證、代銷公司與契約備查情形，資訊透明勝過房仲，民眾買屋更安心。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕買預售屋怕遇上「爛尾樓」？彰化縣政府今天（24日）宣布，由公部推出全縣第一個「彰化縣預售屋地圖」（網址：https://reurl.cc/nqeG21）上線了，只要藉由手機、電腦或平板在能連上網路的環境下，進入頁面，就能清楚看到建案是否完成備查、有沒有委託代銷、使用哪種履約保證，一目了然，讓首購族、年輕家庭在買屋前多一層保障。

目前，內政部的實價登錄網站，雖然揭露了已成交預售屋的價格資訊及建案基本資訊如坐落位置、戶數等，但預售屋銷售契約是否已經完成備查、履約保證方式、委託那家代銷業者等資訊，卻須點擊查詢頁面中的「申報人及定型化契約」，審閱複雜的定型化契約條文才能知悉，查詢繁瑣。

彰化縣新成屋增加，民眾購屋前要做足功課，透過官方查詢平台事先掌握契約備查與履保方式，有助避開「爛尾樓」風險。（記者張聰秋攝）彰化縣新成屋增加，民眾購屋前要做足功課，透過官方查詢平台事先掌握契約備查與履保方式，有助避開「爛尾樓」風險。（記者張聰秋攝）

彰化縣這套查詢平台，由縣府結合8個地政事務所資料建置，透過 Google Maps 製作互動式地圖，不同顏色與圖示區分透天厝、華廈、大樓，也能一眼看出哪些建案已完成備查、哪些還在申報中。民眾點進地圖，就能看到建案名稱、座落地點、戶數、建設公司、代銷公司及履保方式等關鍵資訊，不用翻契約、不用跑地政機關。

地政處指出，預售屋動輒數百萬甚至上千萬，資訊透明對買方來說非常重要。這次推出的地圖服務，不只是縣內住宅政策創新，也希望幫助民眾買得安心，因為很多人在接待中心看預售屋，資訊絕大多數來自現場業務，最重要的買方權益，包含買賣契約是否已經備查、建案是否已完成履保，以及解約條件、驗屋不成保留尾款、索取空白買賣契約書回家研究等，還是要靠自己多做功課，下簽訂金前就要充分知道，才能避免踩雷，更能避免買到「爛尾樓」求助無門。

民眾線上點開彰化官方版預售屋地圖，地圖上清楚標示各建案位置、型態與備查狀況，方便快速比對，掌握建案關鍵資訊。（縣府提供）民眾線上點開彰化官方版預售屋地圖，地圖上清楚標示各建案位置、型態與備查狀況，方便快速比對，掌握建案關鍵資訊。（縣府提供）

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