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台灣大虛擬資產交易所上線1個月 註冊人數破萬

2025/06/24 13:41

台灣大Web3事業副總暨富昇數位總經理韓昆舉。（記者王憶紅攝）台灣大Web3事業副總暨富昇數位總經理韓昆舉。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大今日指出，台灣大全資子公司富昇數位成立「台灣大虛擬資產交易所 （TWEX）」上線逾一個月，使用者已超過萬名，會員以30至49歲男性為主，占比近5成；75%的交易占比為1,000元以下的小額交易，且有超過8成的交易買進比特幣，顯示初期用戶以長期小額投資與虛擬貨幣交易所體驗為導向。

TWEX訴求新台幣100元起就可購入比特幣、乙太幣，根據台灣大資料顯示，5月22日上線後，已有超過萬名使用者註冊，會員以30至49歲男性為主，占比近5成；75%的交易占比為1,000元以下的小額交易，且有超過8成的交易買進比特幣，用戶遍佈六都，其中雙北占比超過4成滲透率最高，與台灣人口分布結構相符。值得注意的是，另有高達34.3%的會員綁定富邦帳戶進行往來，展現集團服務的垂直整合效益。

台灣大Web3 事業副總暨富昇數位總經理韓昆舉表示，目前台灣僅約5%人口參與虛擬資產市場，仍具備高度成長潛力。設計TWEX的初衷，就是希望為用戶提供一個「零錢入手、安心持有、大可輕鬆投」的入口，降低虛擬資產投資門檻，並逐步建立市場信任與使用習慣。觀察會員年齡與性別結構，我們發現原先已經涉入虛擬資產市場的用戶多半偏年輕，有5成左右為18-29歲，TWEX擴展了青壯年的年齡層，讓對於風險承受能力較低或是對新技術較有進入障礙的用戶，開始涉入虛擬資產。

韓昆舉說，除了個人用戶之外，TWEX更陸續收到中小企業主、私人投資機構等法人開戶需求，顯示企業與民眾對虛擬貨幣資產配置的興趣日益濃厚。韓副總也於餐敘上分享令人印象深刻的客戶案例，有位70多歲的女性中小企業主，非常認同TWEX推廣比特幣長期持有的投資理念，以及TWEX的可信賴服務，特地前往台灣大門市辦理門號、開立北富銀帳戶，積極申請相關認證並進行交易，至今已購買超過千萬元的比特幣。

韓昆舉強調，展望未來TWEX將陸續拓展定期定額、法人開戶、鏈上金融（On-chain Finance）、去中心化金融（DeFi），與更多日常支付應用場景，並結合集團各項生活場景與技術資源，持續強化交易體驗與生態價值，打造穩健、可信賴的虛擬資產服務平台。

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