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外資賣超逾百億！凱基金遭砍逾12萬張排第1

2025/06/23 16:45

外資賣超逾百億狂賣6金融！凱基金爆砍逾12萬張第1，國泰金連21賣創史上第4慘（業者提供）外資賣超逾百億狂賣6金融！凱基金爆砍逾12萬張第1，國泰金連21賣創史上第4慘（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週一（23日）在外資連3賣，賣超152.05億元，終場指數下跌313點，而金融則淪為外資大提款機，其中又以凱基金繼上週五賣超逾10萬張，今再加碼殺出，倒貨12.21萬張居賣超第1，受外資砍出衝擊，股價下跌0.93%，收15.9元，至於此波最慘則是國泰金，已遭外資連21賣，創下史上第4長連賣紀錄，所幸在投信持續對作，加上自營收出手相助，今股價逆勢走揚，終場漲0.46%，收65.9元。

外資週一賣超前10大個股，依序為凱基金（2883）12萬2174張、台新金（2887）7萬2308張、寶成（9904）3萬655張、第一金（2892）2萬8108張、統一（1216）2萬405張、國泰金（2882）1萬6164張、新光金（2888）1萬5425張、元大金（2885）1萬4251張、中鋼（2002）1萬4083張、鴻海（2317）1萬3558張。

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