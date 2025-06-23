豐田章男再戰TG-RR紐柏林24小時耐久賽 以113圈組別第一完賽

日本豐田（TOYOTA）汽車會長豐田章男Morizo，再戰全球最具指標性的耐久賽事—2025年紐柏林24小時耐久賽。（和泰汽車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕日本豐田（TOYOTA）汽車會長豐田章男Morizo，再戰全球最具指標性的耐久賽事—2025年紐柏林24小時耐久賽，本次TG-RR車隊以雙車陣容出戰紐柏林24小時耐久賽，豐田章男特別指定在台灣舉行公開應援活動，並邀請ROOKIE Racing車隊的重要海外贊助夥伴到場支持。

日本豐田（TOYOTA）汽車旗下性能車品牌TOYOTA GAZOO Racing，與豐田章男出資創立的ROOKIE Racing車隊，共同聯名的TG-RR（TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing），本次TG-RR車隊以雙車陣容出戰紐柏林24小時耐久賽，車輛型號及車號編排亦承襲自Morizo 2007年首次參賽時的設定，象徵傳承與紀念。

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GR Yaris DAT #109搭載全新8速自動變速箱GR-DAT（GR Direct Automatic Transmission），換檔反應敏銳，TG-RR本次選擇自排版本參賽，便是希望證明此款自排變速箱的性能，賽道表現不亞於手排車款。

在GR Yaris DAT #109的駕駛席上，除Morizo本人外，陣容更集結了豐田大輔（Daisuke Toyoda）、石浦宏明（Hiroaki Ishiura）、大嶋和也（Kazuya Oshima）等3位優秀車手。

值得一提的是，今年3月Morizo特別攜同3位車手來台出席GR Garage林口旗艦店開幕活動，與台灣GR粉絲近距離互動，這次4人也共同出征紐柏林，展現深厚的連結，首次挑戰紐柏林賽24小時耐久賽的GR Yaris DAT最終以113圈，組別第一，順利完賽。

另一輛GR Supra #110則由經驗豐富、征戰耐久賽多年的駕駛陣容：佐佐木雅弘（Masahiro Sasaki）、片岡龍也（Tatsuya Kataoka）、松井孝允（Takayuki Matsui）、蒲生尚彌（Naoya Gamou），完整體現TG-RR車隊豐富的技術陣容與跨世代接棒，最終也以126圈，組別第四的成績，完成本次紐柏林24小時耐久賽。

早在2007年，Morizo便以匿名身分首次參加紐柏林24小時耐久賽賽事，於這條被譽為「綠色地獄」的賽道上，接受造車開發的最嚴苛修行。恩師成瀨弘當年一句「如果你這個職位的人不懂如何開車，請不要對於我們開發的車給予任何建議。」深深影響Morizo，此後也成為TOYOTA內部推動以賽事實戰累積車輛開發經驗的重要原點。

今年，正值Morizo初次參戰18年後，他再度親自領軍回到這條熟悉的北環賽道，不僅是對自己造車信念的延續，更是對恩師成瀨弘最深刻的致敬。

紐柏林賽道全長25.378公里，擁有170多個彎道及高低落差超過300公尺，被公認為全世界最嚴苛的賽道之一。在24小時不間斷的極致負荷挑戰下，TG-RR兩台賽車展現穩定節奏與團隊高度協調應變能力，順利跨越黑夜、天候變化及賽道事故，最終成功完賽，實現TG-RR團隊「安全完賽、累積數據、鍛鍊技術、開發更好的車」的目標。

紐柏林24小時耐久賽向來被視為汽車品牌實戰鍛鍊的最高殿堂。透過24小時極限挑戰，不僅驗證車輛耐久性能，更累積寶貴的開發數據，回饋至市售車輛開發之中，真正實踐TOYOTA GAZOO Racing「道路鍛鍊人，亦塑造出更好的車」的核心開發理念。

本次TG-RR車隊以雙車陣容出戰紐柏林24小時耐久賽，豐田章男特別指定在台灣舉行公開應援活動。（和泰汽車提供）

除了德國現場的實戰挑戰，和泰汽車亦同步串聯台灣粉絲熱情，於6月21日、22日在GR Garage林口舉辦「TG-RR紐柏林24小時耐久賽直播應援活動」，透過現場轉播與德國實況連線，讓台灣媒體朋友、車迷亦同步感受TG-RR團隊在綠色地獄征戰的精彩賽事氛圍，兩日活動吸引近千名車迷愛好者參加，加油聲此起彼落，氣氛熱烈。

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