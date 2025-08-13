LTN經濟通》美國造船想拚中國 全寄望南韓？

南韓提出「讓美國造船再次偉大」計劃，成功換推動雙方達成貿易協議。（彭博資料照）

川普利用南韓 重振美國造船業

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）於7月底宣佈，與南韓達成貿易協議，關稅稅率從25％降至15％，並將在美國投資3500億美元（約新台幣10.47兆元），其中將有1500億美元（約新台幣4.48兆元）用於兩國造船合作，支持「讓美國造船再次偉大（Make American Shipbuilding Great Again，MASGA）」計劃。

為了尋求更好的關稅條件，南韓官員試圖透過造船合作來吸引川普，包括修復美國海軍艦隊，因為華盛頓正在努力跟上中國龐大的海軍建設。韓政府官員提到，這項「讓美國造船再次偉大」計劃包括在美國建新造船廠、培訓造船業人員以及維護美國海軍艦艇。

南韓經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲（Koo Yun-cheol）透露，「讓美國造船再次偉大」的造船合作計劃是美韓達成關稅協議的關鍵。在美韓協議當中最引人注目的就是價值1500億美元（約新台幣4.48兆元）的造船合作計劃，並直言，MASGA計劃對於協議貢獻最大。

具潤哲表示，希望透過南韓世界一流的船舶設計、建造能力，支持美國造船業的復興，創造新的機遇，並為成長奠定基礎。MASGA計劃以川普的競選口號「讓美國再次偉大（Make America Great Again，MAGA）」命名，將根據南韓造船廠的需求，覆蓋整個美國造船業，建立新造船廠、培育造船人才、重建造船供應鏈，以進行維護、維修和大修（maintenance, repair and overhaul，MRO）。

美韓公佈關稅協議，首爾承諾將在美國投資3500億美元，其中1500億美元用於造船合作。（美聯社資料照）

韓華集團及HD現代重工 早已前進美造船業

造船產業相關人士預測，1500億美元（約新台幣4.48兆元）的美韓造船合作基金將幫助南韓造船商擴大在美國的業務，因為這項金融支持計劃包括投資、貸款和擔保。具潤哲指出，川普認可了南韓造船廠的能力，並在會晤期間表明，希望看到在這一合作夥伴關係下，船艦能夠「盡快」在美國建造。

一名造船業人士指出，歸根究底，美國市場關注的是「軍艦」，而不是商船，隨著南韓造船商為美國海軍進行MRO，他們或許能夠與美國夥伴合作，在美國造船廠甚至是南韓造船廠為美國建造軍艦。

事實上，南韓造船的領先企業韓華（Hanwha）和HD現代重工（HD Hyundai）早在關稅談判開始前，就已經走在美國造船業復興的前線。

韓華集團旗下子公司韓華系統（Hanwha Systems）和韓華海洋（Hanwha Ocean）去年斥資1億美元（約新台幣29.9億元）收購了位於賓州的費城造船廠（Philly Shipyard），至今已獲得3份美國海軍艦艇的MRO合約；HD現代重工則與美國最大的軍事造船公司杭廷頓英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries，HII）合作，同時與美國造船廠、船舶營運商愛迪生喬斯特離岸公司（Edison Chouest Offshore，ECO）合作造船。

南韓企劃財政部長具潤哲（左）表示，MASGA計劃是關稅談判的關鍵，美國商務部長盧特尼克（右）也大讚這項計劃。（歐新社資料照）

南韓造船業躍躍欲試

南韓總統李在明（Lee Jae Myung）在社群媒體寫道，這項計劃最終將幫助韓企擴大在美國造船市場市佔。具潤哲補充，南韓造船企業最終將成為這項合作的主要受益者。

南韓產業通商資源部長金正官（Kim Jung-Kwan）表示，美國可能因此放寬外國投資造船業的投資，理由是美國有強烈的意願與南韓造船廠合作。金正官也提到，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也大讚南韓提出MASGA計劃，以滿足美國對造船合作的需求。

南韓業界對此也持樂觀看法，韓華集團聲明表示，公司將加入MASGA計劃，以促進兩國造船業的發展。透過費城造船廠的擴建、新造船廠的興建和額外的MRO計劃，集團將引領美國造船業的復興；HD現代則稱，一旦了解更多細節，將與政府合作參與MASGA計劃。

韓國離岸工程暨造船協會（Korea Offshore & Shipbuilding Association）聲明稱，對於關稅協議表示歡迎，該協會表示，造船業對於自身為關稅協議做出的貢獻感到自豪，同時也期待MASGA計劃能重振美國的造船業，並幫助南韓找到新機會。

美韓積極推動兩國在造船業的合作。圖為HD現代重工蔚山廠。（彭博資料照）

南韓造船業是最大獲利者

南韓對外經濟政策研究院（Korea Institute for International Economic Policy ，KIEP）資深研究員洪振熙（Hong Jin-hee，音譯）表示，透過與美國的造船業合作，南韓可以獲得一系列實際利益，例如打入美國軍艦和商船市場，並擴大韓商在該市場的影響力，加強其在供應鏈中的戰略地位，應對限制措施，實施在地化並確保訂單流穩定。

洪振熙指出，南韓很有可能擴大在美國造船廠生產高附加價值船舶，例如液化天然氣（LNG）運輸船，以及軍艦生產的規模，並為未來與美國海軍的合作計劃獲得更多的動力。

華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIC）日前發佈報告點出，美國與南韓加強在造船領域的合作是「理所當然的」，儘管隨著經濟發展，南韓勞動力成本變得愈來愈高，但南韓依然保持著成本競爭優勢，造船業的自動化和控制系統進步，使這產業從勞動密集型轉變為技術驅動型。

美國總統川普在今年稍早宣佈了振興美國航運和造船業的措施。圖為川普於1998年訪問位於南韓巨濟的造船廠。（路透資料照）

同一艘神盾艦 南韓造比美國造低10億美元

美國總統川普在今年稍早宣佈了振興美國航運和造船業的措施，以對抗中國在這兩個領域的主導地位。而南韓是僅次於中國的第2大造船國，據稱佔據了全球一半以上的船舶訂單。

MASGA計劃象徵著南韓製造業史上前所未有的海外投資，川普已呼籲造船業「盡快」行動，促進政府與產業之間的快速協調，這也代表啟動MASGA計劃的官民合作「分秒必爭」。

美國造船生態系統已遭到嚴重的破壞，生產力差距十分明顯，以具體數字來看，過去10年內，南韓船廠共建造2405艘商船，反觀美國同期僅建造37艘。1艘由南韓生產的神盾軍艦（Aegis destroyer）造價約6億美元（約新台幣179.5億元），同一艘艦艇在美國生產造價則將高達16億美元（約新台幣478.7億元）。對於南韓而言，他們可以在同一船廠生產商船、神盾艦和潛水艇，而許多美國船廠甚至連每年生產1艘船都相當困難。

雖然南韓造船廠自2000年以來就一直在海外營運，但MASGA計劃帶來的挑戰明顯要大得多，需要建造或升級當地船廠，培訓人員，並移植整個供應鏈，有效地實現美國造船業從頭到腳的整合。

韓華集團去年斥資1億美元收購了位於賓州的費城造船廠，是推動美國造船業復興的要角。（歐新社資料照）

美韓造船合作 是關稅談判關鍵

美韓推動在造船業的合作實際上可以追溯到前總統拜登（Joe Biden）執政時期，時任海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）在去年2月訪問了HD現代重工位於蔚山的工廠以及韓華海洋位於巨濟的造船廠，戴杜羅在當時表示，自己從未見過如此數位化的造船系統，並對南韓在船舶建造過程中即時監控生產的能力表示驚訝。

美國民主黨向共和黨交接後，華府對於南韓的興趣愈發濃烈，去年11月，準備重返白宮的川普在與南韓時任總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）的通話中表明，美國造船業需要南韓的協助。川普第2屆政府就任後，美國高階官員和軍方高層頻繁訪韓，海軍部長費蘭（John Phelan）今年4月成為首名參觀南韓造船廠的高階官員。

費蘭表示，如果美國海軍能與如此強大的南韓造船廠合作，美國的船將能發揮最佳性能。到了7月底，費蘭與白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）局長沃特（Russell Vought）一同參觀了位於位於賓州的韓華費城造船廠，就在訪問結束後不久，川普隨即宣佈美韓結束關稅談判。

南韓總統府政策室長金容範（Kim Yong-bum）接受韓媒訪問時也直言，如果沒有這項造船計劃，談判就不會有任何進展，首爾提出了關於維護、維修和勞動力培訓計劃的具體方案，美方對於南韓的充分準備感到驚訝，因此造船就成了關稅談判的關鍵。

