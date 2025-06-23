伊朗恐封鎖荷姆茲海峽 ！3條替代路線一次看

荷姆茲海峽若被封鎖，海灣國家有3條替代管線。（示意圖，擷取自中國社交媒體）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國空襲伊朗3處核設施後，伊朗議會批准關閉荷姆茲海峽，一旦封鎖將導致每日2000萬桶石油供應中斷，嚴重擾亂中東地區的能源出口。外媒指出，現今市場將焦點放在可用的「3條」能源出口替代路線上。

據報導，這3條替代路線包括沙烏地阿拉伯「東西管道」、阿聯至富查伊拉輸油管道，以及伊朗「戈雷–賈斯克」管道。

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替代路線一：沙烏地阿拉伯「東西管道」。此管道連接內陸阿布蓋克（又譯布蓋格）與紅海港口延布，正常運力為每日500萬桶，理論上可擴充至700萬桶，目前每日僅使用50–100萬桶。

然而，從該管道前往沙烏地阿拉伯最大市場亞洲，仍需要增加相當多的航運時間，這些油輪也需航行通過紅海南部，若胡塞武裝恢復對船隻的攻擊，仍將面臨潛在威脅。

替代路線二：「阿聯至富吉拉輸油管道」。該設施由阿布達比國家石油公司（Adnoc）開發，預計耗資12億美元。

阿聯管道可每日輸送約150萬桶原油至荷姆茲海峽以外的富吉拉港口，此地擁有全球最大地下儲油設施。然而，目前富吉拉的原油出口量已達每日 100 萬桶，因此剩餘運力可能僅限於數十萬桶。

替代路線三：伊朗「戈雷–賈斯克」管道。位於阿曼灣的戈雷－賈斯克輸油管（Goreh-Jask Pipeline）自2021年啟用，該管道設計輸送量為每天30萬桶，但目前幾乎無法投入運營，在2024年底關閉之前，每天僅輸送7萬桶石油。

美國能源資訊署表示，如果荷姆茲海峽被封鎖，沙烏地阿拉伯和阿聯每天只能改變約260萬桶石油的運輸路線，遠低於通常每日2000萬桶的石油運輸量。

黎巴嫩大學經濟學家兼教授阿賈卡表示，鑑於大多數海灣國家（尤其是沙烏地阿拉伯）的經濟嚴重依賴石油出口，荷姆茲海峽的關閉將對其經濟穩定造成嚴重打擊。其經濟損失的程度取決於海峽封鎖的時間，長期中斷可能會引發整個地區的預算赤字。

對於能源匱乏的亞洲經濟體來說，封鎖將是災難性的。

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