晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

伊朗恐封鎖荷姆茲海峽 ！3條替代路線一次看

2025/06/23 16:35

荷姆茲海峽若被封鎖，海灣國家有3條替代管線。（示意圖，擷取自中國社交媒體）荷姆茲海峽若被封鎖，海灣國家有3條替代管線。（示意圖，擷取自中國社交媒體）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國空襲伊朗3處核設施後，伊朗議會批准關閉荷姆茲海峽，一旦封鎖將導致每日2000萬桶石油供應中斷，嚴重擾亂中東地區的能源出口。外媒指出，現今市場將焦點放在可用的「3條」能源出口替代路線上。

據報導，這3條替代路線包括沙烏地阿拉伯「東西管道」、阿聯至富查伊拉輸油管道，以及伊朗「戈雷–賈斯克」管道。

替代路線一：沙烏地阿拉伯「東西管道」。此管道連接內陸阿布蓋克（又譯布蓋格）與紅海港口延布，正常運力為每日500萬桶，理論上可擴充至700萬桶，目前每日僅使用50–100萬桶。

然而，從該管道前往沙烏地阿拉伯最大市場亞洲，仍需要增加相當多的航運時間，這些油輪也需航行通過紅海南部，若胡塞武裝恢復對船隻的攻擊，仍將面臨潛在威脅。

替代路線二：「阿聯至富吉拉輸油管道」。該設施由阿布達比國家石油公司（Adnoc）開發，預計耗資12億美元。

阿聯管道可每日輸送約150萬桶原油至荷姆茲海峽以外的富吉拉港口，此地擁有全球最大地下儲油設施。然而，目前富吉拉的原油出口量已達每日 100 萬桶，因此剩餘運力可能僅限於數十萬桶。

替代路線三：伊朗「戈雷–賈斯克」管道。位於阿曼灣的戈雷－賈斯克輸油管（Goreh-Jask Pipeline）自2021年啟用，該管道設計輸送量為每天30萬桶，但目前幾乎無法投入運營，在2024年底關閉之前，每天僅輸送7萬桶石油。

美國能源資訊署表示，如果荷姆茲海峽被封鎖，沙烏地阿拉伯和阿聯每天只能改變約260萬桶石油的運輸路線，遠低於通常每日2000萬桶的石油運輸量。

黎巴嫩大學經濟學家兼教授阿賈卡表示，鑑於大多數海灣國家（尤其是沙烏地阿拉伯）的經濟嚴重依賴石油出口，荷姆茲海峽的關閉將對其經濟穩定造成嚴重打擊。其經濟損失的程度取決於海峽封鎖的時間，長期中斷可能會引發整個地區的預算赤字。

對於能源匱乏的亞洲經濟體來說，封鎖將是災難性的。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財