亞馬遜、微軟、Meta和英特爾今年大裁員 全都歸因兩要素

亞馬遜、微軟、Meta和英特爾等科技巨頭已宣佈在2025年大規模裁員，主要都是歸因廣泛的成本削減措施，以及各行業向人工智慧和自動化的策略性舉措衝擊。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕亞馬遜、微軟、Meta和英特爾等科技巨頭已宣佈在2025年大規模裁員。這些企業的大規模裁員主要歸因廣泛的成本削減措施，以及各行業向人工智慧和自動化的策略性舉措。

微軟已啟動今年第三波裁員，主要影響其銷售部門和其他面向客戶的職位。此前，微軟在5月進行多輪裁員，裁員超過6000人（約佔其全球員工總數的3%），幾週後又進行進一步裁員，影響超過300個職位。這些裁員與微軟在人工智慧基礎設施的巨額投資一致，有報告顯示，本財年微軟將為資料中心支出撥款約800億美元。

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晶片製造商英特爾也已製定大幅裁員計劃，計劃從7月開始，在英特爾代工部門裁員15%至20%。這可能影響全球超過1萬名員工。這是英特爾一年內第三次大規模裁員，也是新任執行長陳立武領導下更大規模重組計畫的一部分，旨在精簡運營，此前該公司報告稱2025年第一季虧損8.21億美元。

亞馬遜執行長安迪賈西 （Andy Jassy） 表示，由於生成式人工智慧技術融入其流程，該公司預計員工數量將持續減少。光是在2025年，中階管理、客戶服務、軟體開發、人力資源和內部溝通等領域就將裁減1萬4000個職位。

除了這些公司之外，其他幾家知名科技公司也宣布了202 年裁員計畫：

CrowdStrike這家網路安全公司宣布計畫裁員5%，理由是需要利用人工智慧提高營運效率。此次裁員是公司在市場波動和成本上升背景下進行策略調整的一部分，人工智慧拉平了招募曲線，並簡化上市流程。

Meta繼續進行重組，並於4月在其實境實驗室 （Reality Labs） 部門進行大規模裁員。自2022年以來，Meta已裁員超過2.1萬名，執行長Mark Zuckerberg在一份員工備忘錄中宣布，Meta將從2025年2月10日起透過「績效裁員」的方式裁掉約5%的員工（約3600名員工）。

零售巨頭沃爾瑪已啟動裁員計劃，受影響員工不到1500人，主要涉及其全球技術團隊和部分廣告職位。此次裁員是其「在經濟波動中精簡營運、加速決策、提高效率」計畫的一部分。一份內部備忘錄指出，裁員重點在於簡化組織結構和降低營運複雜性。

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