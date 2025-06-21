立院砍台電千億補貼 郭智輝:民生電價應透過撥補照顧國人

經濟部長郭智輝說，台電過去支持國家政策，國家有預算就該給予支持。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長郭智輝今天接受電子媒體專訪，談到政府撥補台電1000億元，尚在立法院卡關，面對關稅衝擊，廠商都希望電價穩定，尤其工業電價需要維持競爭力，這是基本元素。他透露，台電不能倒，有建議「電價要反映」，但民生電價應透過撥補方式照顧國人。郭重申，台電過去支持國家政策，國家有預算就該給予支持。

郭智輝提到，對等關稅有超乎預期，行政院馬上推出因應措施，祭出4100億元特別預算要協助廠商，他再次拜託立法院能同意該筆預算；其中，有1000億元要補貼台電，郭智輝指出，台電虧損是因為過去先對產業、民生電價補貼，非（台電）他們不努力，而是被環境困住。

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郭智輝表示，一旦被課對等關稅，廠商會反映成本，工業電價需要維持競爭力，否則台灣以出口為導向，會喪失基本元素，而民生電價則是政府要優先照顧。

他提到，若漲電價就會影響CPI消費者物價指數，大家都不願意，但不漲電價，沒有辦法反映成本，而台電又不能倒，因此有建議政府「電價還是要讓我們反映」，民生電價部分則應由撥補預算方式照顧國人。

他提到，台電要解決的每年近300多億元利息，若有撥補可降低負債，尤其夏天用電量增加，擔心跳電，就需要強韌電網，台電負債高，銀行若不願借款會很辛苦，郭強調，台電過去支持國家政策，國家有預算應給予支持。

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