阿里巴巴又出事？「餓了麼」前CEO韓鎏被抓了

中國阿里巴巴旗下外賣平台「餓了麼」物流負責人、原CEO韓鎏，近日在上海辦公室被警方帶走。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國阿里巴巴旗下外賣平台「餓了麼」物流負責人、前CEO韓鎏近日在上海辦公室被警方帶走，據悉可能涉及供應鏈利益輸送。對此，「餓了麼」回應稱，內部調查發現物流主管韓鎏涉嫌職務犯罪，因而向警方主動報案。

綜合《財新》等中媒報導，韓鎏出生於1988年，早年任職於京東商城和京東物流，2019年加入阿里巴巴。2024年3月31日，阿里本地生活集團原董事長兼CEO俞永福，卸任阿里本地生活集團所有職務，本地生活集團兩大業務「餓了麼」、高德分別設董事長和CEO，本地生活集團董事、CTO吳澤明任「餓了麼」董事長，時任蜂鳥配送負責人韓鎏。

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「餓了麼」於今年2月11日再度出現高階人事異動，韓鎏卸任「餓了麼」CEO，由董事長吳澤明兼任，韓鎏專注分管即時物流中心，向吳澤明報告。

根據了解韓鎏的人士指出，韓鎏在不同公司任職期間，都遭質疑疑向下游供應鏈利益輸送問題。

近幾年，在習近平積極打擊貪腐情況下，中國互聯網企業內部反腐府動作不斷，包括騰訊、字節跳動、網易等大型企業都曾發布過反舞弊事件。阿里巴巴在廉政反腐敗上也格外重視。 2010年，阿里巴巴就成立廉政合規部門，調查權限不封頂，以前阿里巴巴也有高層因涉及貪腐被抓的案例。

這次「餓了麼」主動報案，將前任CEO韓鎏送進公安機關，被認為是直接面對頑疾、刮骨療毒之舉。

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