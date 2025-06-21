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美債雲霄飛車抓穩了！這「3大變數」恐掀新一輪波動

2025/06/21 14:42

法興在最新報告中，點出未來仍有3大潛在變數可能進一步擾動債市。（路透）法興在最新報告中，點出未來仍有3大潛在變數可能進一步擾動債市。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕持續高昂的財政赤字與關稅不確定性，讓今年以來走勢持續震盪的美債，成為市場的關注焦點。法國興業銀行（Societe Generale、法興）在最新報告中，點出未來仍有3大潛在變數可能進一步擾動債市，分別是：公債供給潮恐壓低價格、美債殖利率維持在高檔將成常態，以及穩定幣將重塑美債需求結構。

今年以來美債投資人已多次出現「情緒波動」，主要受到川普關稅政策的不確定性，以及美國預算赤字攀升的影響，投資人擔心，關稅可能推高通膨、導致利率維持高檔，也擔憂美國公債規模正升高至難以為繼的水準。這2項因素都讓投資人對持有美國公債的意願降低，除非政府提供更具吸引力的殖利率。

法興策略師在週五（20日）的報告中指出：「川普政府執政前6個月已對債市造成衝擊，尤其對長天期殖利率曲線造成壓力。」、「市場正在逐步轉離長債與美元資產，但這個過程將不會是線性的。」

報告指出，2025年前，美國債市將面臨以下3項主要挑戰：

1.大量新債供給恐壓抑價格

隨著聯邦政府舉債規模攀升，以及聯準會持續實施量化緊縮（QT），市場恐迎來新一波公債供給潮。法興預測，美國國會有望於今年8月提高舉債上限，屆時財政部透過發行更多票面債券以補足帳戶資金，可能自明年2月起加快發債速度。

法興預測，若債限未如期上調，財政部帳戶最遲可能於今年10月耗盡。與此同時，市場需求正出現疲軟跡象，近期20年期美債標售反應低迷，外資參與率創5年新低。法興分析團隊指出，債務壓力與縮表政策將繼續向市場釋出大量公債，雖然市場仍有承接力，但對長債與美元資產的興趣正逐步下降。

2.美債殖利率維持在高檔將成常態

法興進一步就2025年第4季的2年期與10年期美國公債殖利率提出多種情境推演，結果發現，在所有情境下，殖利率皆被預估將明顯高於5年前的水準。這顯示即便政策環境有所調整，市場利率水準仍可能長時間維持在「新常態」的較高區間。

在聯準會大幅降息的牛市情境下，2年期美國公債殖利率屆時將來到3.25%、10年期美國公債殖利率則是4%。而聯準會適度降息的基本情境，則分別是3.75%和4.25%，而聯準會不降息對抗通膨的熊市情境，則會分別來到3.9%和4.6%。

3.美元穩定幣崛起將重塑需求結構

法興指出，由短期美債等流動資產作為儲備支撐的美元穩定幣（US stablecoins），可能為美國公債市場帶來新的買盤需求。2024年，穩定幣已成為美國短債（T-bills）第3大買家，僅次於摩根大通旗下的貨幣市場基金與中國官方機構。

穩定幣發行方管理的資產已達2340億美元，較2023年成長74%，美國財政部借款諮詢委員會（TBAC）預估2028年底將突破2兆美元。法興策略師表示：「在某一個可能但高度不確定的情境下，穩定幣在未來3年可能吸收多達20%的淨短期公債發行量。」

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